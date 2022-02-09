Кабмин даст украинцам еще пять месяцев на трату "тысячи Зеленского" за вакцинацию

Увеличение срока действия счета для получения пособия и срока использования пособия с 4 до 9 месяцев со дня зачисления средств - такое предложение Кабмина.
Украинское правительство планирует добавить еще пять месяцев к сроку использования "тысячи Зеленского", которую получают все украинцы за две дозы вакцина от коронавируса COVID-19. Об этом идет речь в повестке дня заседания Кабмина в среду, 9 февраля нынешнего года
Согласно документу, чиновники предлагают:
- предоставление дополнительной помощи в размере 500 гривен в случае получения бустерной дозы вакцины;
- увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счета;
- предоставление возможности использования пособия гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарств.
Тысяча за вакцинацию: как получить
Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.
Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.
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