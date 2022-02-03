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Украинцам "блокируют" деньги при оплате лекарств за "тысячу Зеленского": в чем дело

3 февраля 2022, 17:47
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При проведении оплаты пользователи могут получить сообщение о блокировании денег.

аптека
Украинцы смогут оплатить лекарства за "ковидную тысячу" / УНИАН

В Украине люди старше 60 лет получили возможность потратить тысячу за вакцинацию от коронавируса на лекарства. Однако при оплате могут возникать сообщения о блокировании средств.

Как пишет Сегодня, оплатить лекарства ковидной тысячей в аптеке двумя способами.

Отмечается, что при этом на мобильном устройстве откроется окно LiqPay сети аптек, в которой происходит покупка, при этом будет необходимо ввести данные карты "єПідтримка".

Однако тут может возникнуть сложность для пенсионеров. Получателям средств за вакцинацию 60+ будет нужно найти необходимые данные на странице банковского приложения.

Блокирование денег: в чем причина

В материале уточняется, что при проведении оплаты пользователи могут получить сообщение о блокировании денег. Однако это является лишь техническим сообщением и его не стоит опасаться, пишут журналисты.

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"Если после проведения оплаты вы получите сообщение о том, что деньги "успешно заблокированы" - не паникуйте, так и должно быть. Система проверяет, действительно ли вы можете покупать по карте "єПідтримка" лекарства, так как делать это могут только люди 60 лет и старше", - говорится в публикации.

Авторы добавили, что при оплате лекарств за "ковидную тысячу" примерно через полчаса после обращения в Оповещениях банковского приложения появится сообщение или на номер владельца карты будет совершен звонок от банка с просьбой подтвердить операцию.

После этого на телефон придет сообщение с номером заказа и инструкцией. С этим номером пенсионер идет в выбранную ранее аптеку, называет его и забирает лекарства, уже ничего больше не оплачивая.

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Тысяча за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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