У Байдена пригрозили РФ мгновенными санкциями в случае вторжения в Украину

Владимир Зеленский встретился с Камалой Харрис / Скриншот

Президент Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с вице-президентом США Камалой Харрис.

Американская сторона заверила официальный Киев в поддержке и готовности ввести немедленные санкции против России в случае её наступления на Украину.

Владимир Зеленский на встрече с Камилой Харрис заявил о приверженности мирному и дипломатическому пути Украины в разрешении ситуации на востоке страны и противодействии российской агрессии.

"Мирный и дипломатический путь – этот тот путь, который нам нужен. Мы делали это последние 8 лет. Это наша земля, мы понимаем, что происходит. Единственное, чего мы хотим – это вернуть мир в нашу страну, и в этой ситуации мы очень благодарны вам, США, как нашему союзнику и партнеру, благодарны президенту Байдену", - сказал Зеленский во время встречи с делегацией США на полях Мюнхенской конференции.

Он также поблагодарил Конгресс США за оказываемую двухпартийную поддержку Украине.

Реклама

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" выступили с заявлением, в котором призвали жителей ОРДЛО немедленно эвакуироваться на территорию России.

Читайте еще: