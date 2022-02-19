У Байдена пригрозили РФ мгновенными санкциями в случае вторжения в Украину

Украинская армия на Донбассе защищает всю Европу, заявил Владимир Зеленский.
Президент Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с вице-президентом США Камалой Харрис.
Американская сторона заверила официальный Киев в поддержке и готовности ввести немедленные санкции против России в случае её наступления на Украину.
Владимир Зеленский на встрече с Камилой Харрис заявил о приверженности мирному и дипломатическому пути Украины в разрешении ситуации на востоке страны и противодействии российской агрессии.
"Мирный и дипломатический путь – этот тот путь, который нам нужен. Мы делали это последние 8 лет. Это наша земля, мы понимаем, что происходит. Единственное, чего мы хотим – это вернуть мир в нашу страну, и в этой ситуации мы очень благодарны вам, США, как нашему союзнику и партнеру, благодарны президенту Байдену", - сказал Зеленский во время встречи с делегацией США на полях Мюнхенской конференции.
Он также поблагодарил Конгресс США за оказываемую двухпартийную поддержку Украине.
Резкое обострение на Донбассе
В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.
Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.
18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" выступили с заявлением, в котором призвали жителей ОРДЛО немедленно эвакуироваться на территорию России.
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