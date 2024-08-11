В Горловке - 'бавовна': куда прилетело

Российские оккупанты продолжают нести потери в боях с ВСУ.

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Продолжается война с российскими захватчиками / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Телеграм Андрющенко

В оккупированной Горловке в воскресенье, 11 августа, прогремели громкие взрывы. В соцсетях сообщили о прилетах по месту базирования российских захватчиков.

Столб густого дыма после взрывов поднялся в районе машиностроительного завода имени Кирова, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные в Сети.

Российские паблики умалчивают место базирования оккупантов, утверждая, что в результате атаки якобы пострадали гражданские объекты.

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В то же время в соцсетях подтверждают, что прилет произошел непосредственно по оккупантам.

Есть информация, что в месте прилета россияне разместили склады и технику. Это уже не первое попадание в этот район, отмечает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Взрывы в Горловке - смотрите видео:

Война в Украине - последние новости

Как писал Главред, аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска, вероятно, захватили село Невельское под Покровском. Также оккупанты продвинулись вблизи Кременной, на Торецком и Донецком направлениях.

Накануне Херсонской области расширили перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации населения. В текущий список добавились еще 50 населенных пунктов.

Между тем, западные аналитики считают, что бои в Курской области могут ускорить завершение войны. Операция украинских войск в Курской области стала самым большим территориальным прорывом со времен контрнаступления в Харькове и Херсоне осенью 2022 года.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.

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