В Горловке - 'бавовна': куда прилетело

В оккупированной Горловке в воскресенье, 11 августа, прогремели громкие взрывы. В соцсетях сообщили о прилетах по месту базирования российских захватчиков.
Столб густого дыма после взрывов поднялся в районе машиностроительного завода имени Кирова, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные в Сети.
Российские паблики умалчивают место базирования оккупантов, утверждая, что в результате атаки якобы пострадали гражданские объекты.
В то же время в соцсетях подтверждают, что прилет произошел непосредственно по оккупантам.
Есть информация, что в месте прилета россияне разместили склады и технику. Это уже не первое попадание в этот район, отмечает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Взрывы в Горловке - смотрите видео:
Война в Украине - последние новости
Как писал Главред, аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска, вероятно, захватили село Невельское под Покровском. Также оккупанты продвинулись вблизи Кременной, на Торецком и Донецком направлениях.
Накануне Херсонской области расширили перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации населения. В текущий список добавились еще 50 населенных пунктов.
Между тем, западные аналитики считают, что бои в Курской области могут ускорить завершение войны. Операция украинских войск в Курской области стала самым большим территориальным прорывом со времен контрнаступления в Харькове и Херсоне осенью 2022 года.
Какие потери российских войск за два года войны в Украине?
В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов.
По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.
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