У кандидата на пост мэра Стрыя от Свободы нашли российский паспорт и бизнес

Юрович получил российский паспорт в 2012 году / Фото facebook.com/boris.yurovich.9

У кандидата на пост главы Стрыйской ОТО от ВО Свобода Бориса Юровича обнаружили российский паспорт.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Сам Юрович в комментарии изданию подтвердил, что получил паспорт РФ в 2012 году, но заверил, что документ уже не действителен. Однако в российских реестрах этот паспорт до сих пор числится как действующий.

Издание сообщает, что на уточняющие вопросы Юрович отвечать отказался и бросил трубку. Позже на звонки отвечала женщина, которая представилась супругой Юровича. От комментариев она также отказалась.

Фото российского паспорта кандидата должность главы Стрыйской ОТО обнародовали в Facebook-группе Подслушано в Стрые. Позже этот пост удалили.

В самом паспорте указано, что его выдали в 2012 году отделением управления федеральной миграционной службы России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра в городе Нягань. В паспорте указано, что Борис Юрьевич родился в 1976 году в Стрые. В сервисе проверки паспортов МВД РФ по этой серией и номером паспорта отмечается, что этот паспорт "среди недействительных не указан".

Согласно данным российского бизнес-сервиса За честный бизнес Борис Ярославович Юрович указан как основатель компании ООО Россервис, зарегистрированной в 2013 году в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа - Югра. Генеральным директором компании указана Наталья Юрович. Россервис занимается оптовой торговлей топливом и подобными продуктами.

Аналитическая система YouControl называет Юровича соучредителем ряда компаний, занимающихся розничной торговлей топливом. Его бизнес-партнеры - Стефания Пелехович и председатель Стрыйской городской организации ВО Свобода Марьян Берездецкий. Они - учредители фирмы Росинтергаз, которая продает топливо и металлы.

Борис Юрович в 2007 году баллотировался в Верховную Раду по списку от ВО Свобода, однако не прошел.

Напомним: