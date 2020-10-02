У кандидата на пост мэра Стрыя от Свободы нашли российский паспорт и бизнес

Борис Юрович подтвердил, что получил паспорт РФ в 2012 году, но заверил, что документ уже не действителен.
У кандидата на пост главы Стрыйской ОТО от ВО Свобода Бориса Юровича обнаружили российский паспорт.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Сам Юрович в комментарии изданию подтвердил, что получил паспорт РФ в 2012 году, но заверил, что документ уже не действителен. Однако в российских реестрах этот паспорт до сих пор числится как действующий.
Издание сообщает, что на уточняющие вопросы Юрович отвечать отказался и бросил трубку. Позже на звонки отвечала женщина, которая представилась супругой Юровича. От комментариев она также отказалась.
Фото российского паспорта кандидата должность главы Стрыйской ОТО обнародовали в Facebook-группе Подслушано в Стрые. Позже этот пост удалили.
В самом паспорте указано, что его выдали в 2012 году отделением управления федеральной миграционной службы России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра в городе Нягань. В паспорте указано, что Борис Юрьевич родился в 1976 году в Стрые. В сервисе проверки паспортов МВД РФ по этой серией и номером паспорта отмечается, что этот паспорт "среди недействительных не указан".
Согласно данным российского бизнес-сервиса За честный бизнес Борис Ярославович Юрович указан как основатель компании ООО Россервис, зарегистрированной в 2013 году в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа - Югра. Генеральным директором компании указана Наталья Юрович. Россервис занимается оптовой торговлей топливом и подобными продуктами.
Аналитическая система YouControl называет Юровича соучредителем ряда компаний, занимающихся розничной торговлей топливом. Его бизнес-партнеры - Стефания Пелехович и председатель Стрыйской городской организации ВО Свобода Марьян Берездецкий. Они - учредители фирмы Росинтергаз, которая продает топливо и металлы.
Борис Юрович в 2007 году баллотировался в Верховную Раду по списку от ВО Свобода, однако не прошел.
Напомним:
- Двойное гражданство в Украине по закону запрещено. Однако законодательство Украины не предусматривает наказания за двойное гражданство.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина должна найти сбалансированное решение для внедрения двойного гражданства в стране. При этом должны быть исключения для отдельных категорий украинцев, а также государств – в частности, для Российской Федерации.
- В марте президент России Владимир Путин подписал закон, облегчающий украинцам выдачу российских паспортов.