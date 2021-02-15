У Кравчука назвали условие привлечения США к переговорам по Донбассу

Встреча лидеров стран "Нормандского формата" / Reuters

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович оценил перспективу расширения формата переговоров по Донбассу за счет привлечения США.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, вопрос заключается в том, что для расширения "Нормандского формата" необходимо согласие всех сторон.

"А Россия не согласится (на привлечение США к переговорам, - ред.). Нужен поиск новых форматов или возвращение старых, например, возвращение спецпредставителя по Донбассу, это дискутируется тоже", - пояснил спикер украинской делегации в ТКГ.

Он напомнил, что недавно состоялся телефонный разговор главы МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Консультации идут, поиск форматов нового типа – это дело небыстрое. Но даже если США вмешаются, для меня ясно, что Кремль пошел на очередной этап обострения", - уверен украинский переговорщик.

Он также считает, что закончился "розовый период, связанный с приходом Макрона и Зеленского".

"Когда казалось, что можно будет обновить систему отношений. И Зеленский, и Макрон давно поняли, что такое путинский режим. Иллюзий не осталось, вопрос - как выйти из ситуации", — добавил Арестович.

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