У Кравчука назвали условие привлечения США к переговорам по Донбассу

Россия не согласится на расширение переговорной площадки, уверен Алексей Арестович.
Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович оценил перспективу расширения формата переговоров по Донбассу за счет привлечения США.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, вопрос заключается в том, что для расширения "Нормандского формата" необходимо согласие всех сторон.
"А Россия не согласится (на привлечение США к переговорам, - ред.). Нужен поиск новых форматов или возвращение старых, например, возвращение спецпредставителя по Донбассу, это дискутируется тоже", - пояснил спикер украинской делегации в ТКГ.
Он напомнил, что недавно состоялся телефонный разговор главы МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Консультации идут, поиск форматов нового типа – это дело небыстрое. Но даже если США вмешаются, для меня ясно, что Кремль пошел на очередной этап обострения", - уверен украинский переговорщик.
Он также считает, что закончился "розовый период, связанный с приходом Макрона и Зеленского".
"Когда казалось, что можно будет обновить систему отношений. И Зеленский, и Макрон давно поняли, что такое путинский режим. Иллюзий не осталось, вопрос - как выйти из ситуации", — добавил Арестович.
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Переговоры по Донбассу:
- В Берлине 12 января прошли переговоры советников лидеров стран Нормандского формата по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.
- В Кремле заявили, что по итогам дискуссии сторонам не удалось найти компромисс, однако была достигнута договоренность о проведении нового переговорного раунда уже 26 января.
- Участник переговорного процесса, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак считает, что на Донбассе соблюдается относительное перемирие.
- В Кремле отвергают возможность проведения Украиной освободительной операции по возвращению ОРДЛО.