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У Кремля планы на 30 и 60 суток по войне в Украине - украинская разведка

28 марта 2022, 19:58

По его словам, всего через два дня после вторжения Россия поняла, что блицкриг уже провален.

ВСУ
У Кремля планы на 30 и 60 суток по войне в Украине - украинская разведка / Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Руководство страны-агрессора разработало план действий России на 30 и 60 суток с момента вторжения в Украину. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Coffee or Die.

По его словам, всего через два дня после вторжения Россия поняла, что блицкриг уже провален.

"Поэтому они составили план под названием "Д-30" и "Д-60", — сказал Буданов. И уточнил, что такие числа означают количество дней, которые были выделены на этап войны.

Буданов особо отметил, что Украина продержалась самый опасный, первый период, а оккупанты потерпели неудачу.

"Поскольку мы понимаем, что Россия делает, мы верим, что Д 60 тоже будет неудачным", — сказал он.

Также Буданов подчеркнул, что Украина готова еще очень долго и долго противостоять российских оккупантам.

"Мы стоим и можем стоять долго. Мы к этому готовы. Мы освободим все временно оккупированные территории Украины", — подытожил он.

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Напомним, ранее оккупационные войска России по-прежнему строят планы по захвату Киева. Вражеские подразделения попытаются создать для себя коридор вокруг столицы и заблокировать транспортные пути.

Их атаки будут отражать подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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