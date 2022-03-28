У Кремля планы на 30 и 60 суток по войне в Украине - украинская разведка / Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Руководство страны-агрессора разработало план действий России на 30 и 60 суток с момента вторжения в Украину. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Coffee or Die.

По его словам, всего через два дня после вторжения Россия поняла, что блицкриг уже провален.

"Поэтому они составили план под названием "Д-30" и "Д-60", — сказал Буданов. И уточнил, что такие числа означают количество дней, которые были выделены на этап войны.

Буданов особо отметил, что Украина продержалась самый опасный, первый период, а оккупанты потерпели неудачу.

"Поскольку мы понимаем, что Россия делает, мы верим, что Д 60 тоже будет неудачным", — сказал он.

Также Буданов подчеркнул, что Украина готова еще очень долго и долго противостоять российских оккупантам.

"Мы стоим и можем стоять долго. Мы к этому готовы. Мы освободим все временно оккупированные территории Украины", — подытожил он.

Читайте такжеПланы рухнули: Россия рассчитывала захватить Украину за три дня

Напомним, ранее оккупационные войска России по-прежнему строят планы по захвату Киева. Вражеские подразделения попытаются создать для себя коридор вокруг столицы и заблокировать транспортные пути.

Их атаки будут отражать подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.