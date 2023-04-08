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"У них нет права на ошибку": эксперт объяснил, почему в США не арестовали Трампа

Андрей Ганчук
8 апреля 2023, 05:05
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Статьи Уголовного кодекса США, которые инкриминируют Дональду Трампу, тянут на тяжкие преступления, но не предусматривают длительного срока, сказал Максим Яли.
Трамп
Для ареста Трампа не было никаких оснований - эксперт / УНИАН

Одного из лидеров Республиканской партии США, 45-го американского президента Дональда Трампа не стали арестовывать, поскольку не было оснований. Прокуратура никуда не будет спешить, дело Трампа – вопрос чести для нее, поэтому все должно быть в рамках юридических процедур. Статьи, которые инкриминируют Трампу, тянут на тяжкие преступления, но не предусматривают длительных сроков, поэтому его и отпустили. Об этом заявил политолог-международник, профессор кафедры международных отношений, информации и региональных студий Национального авиационного университета Максим Яли.

В интервью Главреду он рассказал о том, что, несмотря на противостояние "республиканцев" и "демократов", США отличаются стойкой правовой системой, поэтому в деле Трампа все процедуры будут четко соблюдены.

Также, по мнению эксперта, все учитывают напряженность в американском обществе и не намерены допускать дестабилизации ситуации по причине ареста Трампа.

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"Трампа не могли арестовать, задержать и посадить в тюрьму, потому что для этого нет оснований. Это был первый шаг – человека доставили в суд, выдвинули ему обвинения. Прокуроры сочли, что Трамп не будет уклоняться от правосудия и следствия, потому и не применили к нему меру пресечения в виде ареста с содержанием под стражей. Понятно, что учитывая тонкость, а также напряженность в американском обществе никто не собирается ничего обострять, чтобы не усугубить ситуацию до протестов. Все прекрасно помнят 6 января 2021 года и так называемую попытку мятежа в Штатах (к слову, по этому поводу Трампу тоже частично выдвигают обвинения). Поэтому для того, чтобы избежать раскола в обществе, протестов и возможных жертв, все должно быть идеально с юридической точки зрения. Чтобы даже у самых ярых сторонников Трампа не было сомнений в судебном вердикте", - объяснил ситуацию Яли.

Как полагает политолог, у прокуратуры нет права на ошибку и процесс будет проходить очень тщательно в рамках действующего американского законодательства. Именно поэтому следующее заседание перенесено на декабрь.

"Поэтому и само обвинение, прокуратура, прекрасно понимает, что на кону стоит и ее честь. Особенно в контексте обвинений в ее адрес со стороны Трампа, которые будут только нарастать. Соответственно, они не будут никуда спешить – у них нет права на ошибку, потому все будет происходить очень тщательно, и только когда сторона обвинения будет уверена в результате, тогда и будут предприняты соответствующие судебные действия. Именно с этим связано проведение следующего заседания 8 декабря", - добавил Яли.

Также он уточнил, что Трампа отпустили, поскольку статьи, которые ему инкриминируют, не предполагают длительных сроков отбывания наказания.

"Обвинения, выдвинутые прокуратурой, заслуживают привлечения Трампа к судебному процессу. Но есть презумпция невиновности, которой славятся США, и она должна выполняться. А учитывая тот факт, что статьи, предъявленные Трампу, с точки зрения американского законодательства, хоть и тянут на тяжкие преступления, это статьи, которые не предусматривают длительных сроков. Поэтому Трамп и был отпущен на свободу, а его задержание – обычная процедура во время выдвижения обвинений", - подчеркнул Максим Яли.

Дело Дональда Трампа

Большое жюри в Нью-Йорке поддержало предъявление уголовных обвинений 45-му американскому президенту Дональду Трампу в деле о его причастности к выплате 130 тысяч долларов бывшей актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс.

Актриса Дэниэлс незадолго до выборов президента США 2016 года получила от юристов Трампа 130 тысяч долларов в обмен на молчание о ее предполагаемой связи с лидером Республиканской партии.

Обвинение пришло к выводу, согласно которому Дэниэлс были выплачены деньги из средств, которые были предназначены для финансирования президентской кампании Трампа.

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заявил, что денежные средства были выплачены Дэниэлс в 2018 году.

Трамп отрицает связь с Дэниэлс и свое отношение в выплате ей денег.

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