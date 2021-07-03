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"У Путина паранойя и воспаленный мозг": эксперт оценил, есть ли угроза большой войны

3 июля 2021, 03:50
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Для хозяина Кремля главное, чтобы все рассорились, поругались, чтобы был раскол не только в Украине, но и в Америке, и в Европе.

Владимир Путин
Путин в лобовую атаку не ходит, отметил Табах / Фото Reuters

Угроза масштабной войны, которую может развязать Российская Федерация действительно существует. Такое мнение озвучил капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

По его словам, "победобесие", царящее в России, может быть очень опасным.

"Я не психиатр, я не могу читать мысли Путина. Но все мы должны понимать, что это воспаленный мозг, это паранойя. Люди, которые так долго у власти и у которых так много власти, начинают жить в совершенно другом мире, в параноидальном мире (…) И это всегда создает опасность войны, особенно, когда у них такой большой арсенал металлолома и убеждение, что "мы победили, можем повторить". Это победобесие, "сейчас мы им покажем". Это все очень-очень опасно", - сказал Табах в интервью изданию Obozrevatel.

При этом вряд ли Путин будет действовать открыто.

"Путин до мозга костей кагэбэшник. Он в лобовую атаку не ходит, это не его стиль. Он будет дергать Донбасс, Крым, чуть-чуть обстреливать, чтобы эта рана все время кровоточила, поддерживать пятую колонну в Украине, питать ее, сталкивать всех лбами. Главное, чтобы все рассорились, чтобы все поругались, чтобы был раскол не только в Украине, но и в Америке, и в Европе", - отметил эксперт.

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Табах добавил, что к опасности надо всегда быть готовым.

"Черт его знает, что ему (Путину, - ред.) в голову взбредет. Черт его знает, что взбредет в голову какому-нибудь командиру российского корабля или летчику. Хочешь мира – все равно готовься к войне", - резюмировал бывший военный.

Полномасштабный конфликт между Россией и Украиной - прогнозы:

  • Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям ни финансово, ни экономически, ни в военном плане. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя возможность широкомасштабного наступления на Украину.

  • Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил шансы полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, это невозможно, потому что Россия не готова к этому экономически.

  • Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.

  • Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что нашей стране грозит дальнейшая агрессия со стороны России, поскольку Киев не соглашается возобновить водоснабжение Крыма.

  • Эксперты рассказали, чем и как РФ готова атаковать Украину из Крыма.

  • Главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко назвал повод к началу атаки РФ на материковую Украину.

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