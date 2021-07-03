"У Путина паранойя и воспаленный мозг": эксперт оценил, есть ли угроза большой войны

Путин в лобовую атаку не ходит, отметил Табах / Фото Reuters

Угроза масштабной войны, которую может развязать Российская Федерация действительно существует. Такое мнение озвучил капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

По его словам, "победобесие", царящее в России, может быть очень опасным.

"Я не психиатр, я не могу читать мысли Путина. Но все мы должны понимать, что это воспаленный мозг, это паранойя. Люди, которые так долго у власти и у которых так много власти, начинают жить в совершенно другом мире, в параноидальном мире (…) И это всегда создает опасность войны, особенно, когда у них такой большой арсенал металлолома и убеждение, что "мы победили, можем повторить". Это победобесие, "сейчас мы им покажем". Это все очень-очень опасно", - сказал Табах в интервью изданию Obozrevatel.

При этом вряд ли Путин будет действовать открыто.

"Путин до мозга костей кагэбэшник. Он в лобовую атаку не ходит, это не его стиль. Он будет дергать Донбасс, Крым, чуть-чуть обстреливать, чтобы эта рана все время кровоточила, поддерживать пятую колонну в Украине, питать ее, сталкивать всех лбами. Главное, чтобы все рассорились, чтобы все поругались, чтобы был раскол не только в Украине, но и в Америке, и в Европе", - отметил эксперт.

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Табах добавил, что к опасности надо всегда быть готовым.

"Черт его знает, что ему (Путину, - ред.) в голову взбредет. Черт его знает, что взбредет в голову какому-нибудь командиру российского корабля или летчику. Хочешь мира – все равно готовься к войне", - резюмировал бывший военный.

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