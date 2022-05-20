У рашистов нет шансов: в ВСУ рассказали о планах возвращения Херсона

Бойцы ВСУ / Армия Информ

В Николаевской области Вооруженные силы Украины укрепили оборонительные линии, которые оккупантам РФ будет проблематично преодолеть.

Как говорится в материале ТСН, украинские позиции в нескольких километрах от Херсона убеждают своей добротностью. Ребята построили не просто укрепленный район, а целый подземный городок с банями, столовыми и даже кафе.

Отмечается, что ближайшее к украинским позициям село является мишенью для российской артиллерии. Сегодня здесь погиб гражданский человек. Российские артиллеристы методично уничтожают дом за домом, так военных выбивают, а гражданских убивают.

В первые дни войны эти военные удерживали оборону в Херсонской области, но вынуждены были уйти, сейчас настроены вернуться. "Я думаю, что мы здесь ненадолго. Потому что есть желание возвратиться под Херсон. Надо ехать забирать свое обратно", – убеждает Петр.

И, возвращение, говорят ребята, это только вопрос времени.

Ранее сообщалось о том, что активизировались наступательные и штурмовые действия российских оккупантов на Донбассе.

Отмечается, что украинские защитники за сутки сумели отразить вражеское наступление сразу на нескольких направлениях.

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