У рашистов нет шансов: в ВСУ рассказали о планах возвращения Херсона

Ближайшее к украинским позициям село является мишенью для российской артиллерии.
В Николаевской области Вооруженные силы Украины укрепили оборонительные линии, которые оккупантам РФ будет проблематично преодолеть.
Как говорится в материале ТСН, украинские позиции в нескольких километрах от Херсона убеждают своей добротностью. Ребята построили не просто укрепленный район, а целый подземный городок с банями, столовыми и даже кафе.
Отмечается, что ближайшее к украинским позициям село является мишенью для российской артиллерии. Сегодня здесь погиб гражданский человек. Российские артиллеристы методично уничтожают дом за домом, так военных выбивают, а гражданских убивают.
В первые дни войны эти военные удерживали оборону в Херсонской области, но вынуждены были уйти, сейчас настроены вернуться. "Я думаю, что мы здесь ненадолго. Потому что есть желание возвратиться под Херсон. Надо ехать забирать свое обратно", – убеждает Петр.
И, возвращение, говорят ребята, это только вопрос времени.
Ранее сообщалось о том, что активизировались наступательные и штурмовые действия российских оккупантов на Донбассе.
Отмечается, что украинские защитники за сутки сумели отразить вражеское наступление сразу на нескольких направлениях.
Смотрите онлайн новости Херсона
Читайте еще:
- ВСУ уничтожили "боевого бурята" – чемпиона по танковому биатлону
- "Крокодил" уничтожен на Харьковщине: ВСУ сбили ударный вертолет РФ
- ВСУ выбивают оккупантов из-под Харькова: Гиркин закатил истерику из-за бегства рашистов