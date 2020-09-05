У Зеленского ответили на санкции РФ против Порошенко и Вакарчука

В Офисе президента сделали заявление из-за санкций РФ / УНИАН

Новые санкции, введенные Россией против ряда украинских политиков являются спекуляцией, заявили в Офисе президента Владимира Зеленского.

Мотивация подобных действий российской стороны "всегда не имеет очевидных логических объяснений и носит, скорее, ситуативный спекулятивный характер" для пропагандистских целей, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

При этом в ОП такое решение российского правительства связали с недавними событиями, которые оставили негативный имиджевый след на России. В частности, это отравление оппозиционера Алексея Навального и протесты в Беларуси.

"Вполне возможно, что таким нехитрым образом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны", - считают в ОП.

В сообщении также подчеркивается, что РФ может предпринимать попытку манипуляций перед местными выборами в Украине, которые должны состоятся в октябре.

"Если же имеет место очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов у нас (что, естественно, исключать нельзя, учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистским провокациям) и подыграть определенным политическим группам, то, к сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье", - добавили в ОП.

Напомним, в России расширили персональные санкции против ряда граждан Украины.

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Были внесены изменения в постановление правительства России от 1 ноября 2018 года, в котором уже были украинцы, которые попали под санкции. Теперь этот список значительно увеличился.

При этом ограничительные меры введены против ряда известных персоналий, среди которых оказался Святослав Вакарчук, а также Петр Порошенко.