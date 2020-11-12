У Зеленского пояснили ожидания от президентства Байдена

Джо Байден всегда был благосклонен к Украине / GettyImages

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква озвучил ожидания, которые возлагает украинский политикум на новоизбранного президента США Джо Байдена, поскольку ранее он был к Киеву весьма благосклонен.

В интервью Радио НВ чиновник поделился надеждами на стабильное положение Украины на повестке дня в Вашингтоне.

"Украина ожидает от будущего президента США, что она останется на том важном месте в повестке дня Соединенных Штатов, на котором она постоянно находится. И также то, что она будет, безусловно, пользоваться абсолютной поддержкой США в важных стратегических сферах нашего сотрудничества", — сказал Жовква.

По словам представителя Офиса президента, США и Украина были и остаются стратегическими партнерами. Учитывая данную тенденцию, украинская сторона рассчитывает на поддержку суверенитета и территориальной целостности страны со стороны Америки.

Читайте такжеПобеда Байдена на выборах в США не сулит Украине ничего хорошего – эксперт"Сигналы, которые шли от тогда еще кандидата в президенты Джозефа Байдена и которые продолжают идти сейчас, вселяют оптимизм. США готовы и в дальнейшем играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины, в вопросах процесса завершения агрессии на Донбассе и в вопросах помощи, в том числе финансовой, для развития нашей системы национальной безопасности", — подчеркнул замглавы ОП.

Выборы президента США