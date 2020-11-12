У Зеленского пояснили ожидания от президентства Байдена

В Офисе президента надеяться, что Украина останется в Вашингтоне на повестке дня.
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква озвучил ожидания, которые возлагает украинский политикум на новоизбранного президента США Джо Байдена, поскольку ранее он был к Киеву весьма благосклонен.
В интервью Радио НВ чиновник поделился надеждами на стабильное положение Украины на повестке дня в Вашингтоне.
"Украина ожидает от будущего президента США, что она останется на том важном месте в повестке дня Соединенных Штатов, на котором она постоянно находится. И также то, что она будет, безусловно, пользоваться абсолютной поддержкой США в важных стратегических сферах нашего сотрудничества", — сказал Жовква.
По словам представителя Офиса президента, США и Украина были и остаются стратегическими партнерами. Учитывая данную тенденцию, украинская сторона рассчитывает на поддержку суверенитета и территориальной целостности страны со стороны Америки.
Читайте такжеПобеда Байдена на выборах в США не сулит Украине ничего хорошего – эксперт"Сигналы, которые шли от тогда еще кандидата в президенты Джозефа Байдена и которые продолжают идти сейчас, вселяют оптимизм. США готовы и в дальнейшем играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины, в вопросах процесса завершения агрессии на Донбассе и в вопросах помощи, в том числе финансовой, для развития нашей системы национальной безопасности", — подчеркнул замглавы ОП.
Выборы президента США
По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.
После сообщений о победе на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена сторонники действующего президента Дональда Трампа начали акции протеста. Они заявляют о "краже голосов".