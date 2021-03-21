У Зеленского рассказали, кто стоит за протестами в поддержку Стерненко

20 марта на Банковой в Киеве сторонники Стерненко устроили беспорядки / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал акцию протеста под Офисом президента, которая состоялась 20 марта.

По его словам, в течение пяти дней было активное продвижение этой акции в пабликах и политических группах, которые имеют отношение к партии Европейская солидарность, передает Украина 24.

"Была попытка осуществить политическое давление на нас такой акцией. И безусловно поэтому, как ключевого организатора, можно назвать фамилию Петра Алексеевича Порошенко", — заявил Подоляк.

Беспорядки у Офиса президента 20 марта:

Возле Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.

Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.

Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.

Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.

Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.

В Офисе президента оценили повреждения здания примерно в 2 миллиона гривен.

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