У Зеленского рассказали, кто стоит за протестами в поддержку Стерненко

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что в соцсетях активно продвигали данную акцию протеста.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал акцию протеста под Офисом президента, которая состоялась 20 марта.
По его словам, в течение пяти дней было активное продвижение этой акции в пабликах и политических группах, которые имеют отношение к партии Европейская солидарность, передает Украина 24.
"Была попытка осуществить политическое давление на нас такой акцией. И безусловно поэтому, как ключевого организатора, можно назвать фамилию Петра Алексеевича Порошенко", — заявил Подоляк.
Беспорядки у Офиса президента 20 марта:
- Возле Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
- Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
- Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
- Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
- Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.
- В Офисе президента оценили повреждения здания примерно в 2 миллиона гривен.
Дело Стерненко - о чем ранее писал Главред:
- 23 февраля Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Кроме того, Стерненко признали виновным в незаконном хранении оружия — травматического пистолета.
- По словам Стерненко, пистолет он нашел возле дома. В результате, активисту назначили наказание за разбой и хранение оружия, а за похищение человека — освободили от ответственности за истечением сроков давности.
Автор: Анна Багрий