УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Зеленского рассказали, кто стоит за протестами в поддержку Стерненко

21 марта 2021, 14:46
Прослушать новость
Остановить

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что в соцсетях активно продвигали данную акцию протеста.

Офис президента
20 марта на Банковой в Киеве сторонники Стерненко устроили беспорядки / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал акцию протеста под Офисом президента, которая состоялась 20 марта.

По его словам, в течение пяти дней было активное продвижение этой акции в пабликах и политических группах, которые имеют отношение к партии Европейская солидарность, передает Украина 24.

"Была попытка осуществить политическое давление на нас такой акцией. И безусловно поэтому, как ключевого организатора, можно назвать фамилию Петра Алексеевича Порошенко", — заявил Подоляк.

Беспорядки у Офиса президента 20 марта:

  • Возле Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
  • Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
  • Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
  • Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
  • Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.
  • В Офисе президента оценили повреждения здания примерно в 2 миллиона гривен.

Дело Стерненко - о чем ранее писал Главред:

  • 23 февраля Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Кроме того, Стерненко признали виновным в незаконном хранении оружия — травматического пистолета.
  • По словам Стерненко, пистолет он нашел возле дома. В результате, активисту назначили наказание за разбой и хранение оружия, а за похищение человека — освободили от ответственности за истечением сроков давности.

Петр Порошенко Михаил Подоляк Сергей Стерненко новости Украины Европейская солидарность Офис президента
Сейчас вы просматриваете новость «У Зеленского рассказали, кто стоит за протестами в поддержку Стерненко». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее времяПеревод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время "Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО"Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО Опубликована новая запись из кабинета Порошенко на БанковойОпубликована новая запись из кабинета Порошенко на Банковой Мама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсменуМама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсмену Зеленский срочно собирает СНБО - СМИЗеленский срочно собирает СНБО - СМИ

Последние новости

15:57
В Украине взлетят цены на продукты: что подорожает больше всего
15:50
В свежем трейлере Final Fantasy VII Remake показаны улучшения для PS5 Видео
15:45
В Госдуме РФ увидели признаки ухода Байдена с поста президента США Видео
15:40
В УГО объяснили, почему не помешали радикалам громить Офис президента Видео
15:36
Гороскоп для всех на 22 марта: подвохи врагов и резкое "похудение" кошелька Видео
Реклама
15:25
Ермак ответил на новую инициативу Козака по Донбассу Видео
15:12
Сетевой режим Watch Dogs: Legion наконец стал доступен на ПК Видео
14:54
Путин объяснил, что помогло России "откусить" Крым Видео
14:49
В США раскрыли планы Байдена по Украине и предупредили об угрозе РФ Видео
14:46
У Зеленского рассказали, кто стоит за протестами в поддержку Стерненко Видео
14:36
Весенний маникюр на короткие ногти 2021: самые модные варианты Видео
14:06
Топ 10 лучших бесплатных программ для эффективной работы с Android
13:58
В Сети обсуждают Путина без шапки в тайге Фото
13:54
Турчинов рассказал, почему в 2014 году не боролся за Крым Видео
13:50
Синоптик поделился, когда Киев покинут "минусы" Видео
13:08
CD Projekt Red раскрыла детали крупного обновления для Cyberpunk 2077 Видео
12:34
Академик пояснил, почему в Украине нужно срочно вводить локдаун Видео
12:25
Мы влюбляемся в спортивные костюмы опять: модные варианты на весну Фото Видео
12:20
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились двумя новостями – хорошей и плохой
12:19
В Офисе президента оценили убытки после протестов за Стерненко Видео
Реклама
11:56
Детей в ОРДЛО пугают предстоящей "военной агрессией Украины" Видео
11:46
Киевщина попала в красную зону карантина: что под запретом
11:44
Эксперт объяснил, чем грозит Киеву выпад посла Украины в адрес Германии
11:00
Врач назвал возраст, после которого худеть нельзя Видео
10:23
Почему немцы не обидятся на слова украинского посла мнение
10:01
В Киеве BMW протаранил авто коммунальщиков: Ford разорвало Фото Видео
09:59
Геращенко раскрыл детали о задержанном под ОПУ стороннике Стерненко Видео
09:22
Водную проблему Крыма решить нельзя – бывший вице-премьер АР Видео
09:16
Украину ждет перспектива двух "в": выезжаем и вымираем мнение
09:11
Большую часть Украины присыплет снегом – синоптик Видео
08:36
Гороскоп на 21 марта для всех: возвращение белой полосы и влиятельная опора Видео
08:33
Реанимация и кома: на Ровенщине четверо подростков траванулись наркотиками
08:24
Китай объявил, что больше не признает США в качестве мирового лидера мнение
08:23
За сутки в Украине госпитализировали почти 5 тысяч больных COVID-19 Видео
08:00
Производитель вакцины Pfizer спрогнозировал окончание локдаунов Видео
07:21
Сторонники Стерненко подрались с силовиками у отделения полиции Видео
06:55
Байден должен уничтожить Путина в ближайшие четыре года мнение
06:21
Эксперт раскрыл сценарий РФ по Донбассу и предупредил об опасности Видео
05:50
В Украине предупредили о новом ударе РФ из-за слов Байдена про Путина Видео
05:47
Участница Від пацанки до панянки напилась на собственном похороне
Реклама
05:12
Когда полнолуние в марте 2021, и что противопоказано: советы от астрологов Видео
04:30
Опубликованы новые кадры из роскошного дворца Лукашенко под Минском Видео
04:12
Жена Дзидзьо игриво засветила обольстительные формы
03:42
Пьяный актер сериала След напал с ножом на автоинспектора
03:05
Голая Ирина Шейк посветила сексуальными формами на пикантном фото
02:02
Warner Bros порвала со Заком Снайдером после Лиги Справедливости Видео
01:36
В РФ рассказали, как друзья Путина раздерибанили захваченный Крым Видео
01:11
Детальный лунный календарь на апрель
00:44
Степанов пообещал украинцам компенсировать "побочку" от вакцин Видео
00:25
Зеленский продлил санкции против российских банков в Украине Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять