У Зеленского резко ответили ЕС и США на критику конкурса в САП

У Зеленского ответили США и ЕС за САП / facebook.com/sap.gov.ua

В Офисе президента категорично отреагировали на критику Евросоюза и США относительно решения Верховной Рады о конкурсной комиссии Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"Вынуждены напомнить, что первого руководителя САП в свое время "поймало" НАБУ, зафиксировав в аудиоформате его деятельность и высказывания, которые трактовались как несовместимые с занимаемой должностью. При этом первый руководитель САП прошел через соответствующие процедуры конкурсного отбора на административную должность", – сказано в заявлении на сайте главы государства.

По убеждению команды президента, жесткий конкурсный отбор не будет гарантировать неангажированность кандидата.

"Мерилом эффективности борьбы с коррупцией не может быть та или иная фамилия на той или иной должности. Должны работать институты – независимо от фамилий и так, чтобы руководствовались исключительно параметрами соответствующих законов", – отметили в пресс-службе.

В Офисе президента полагают, что данный вопрос стал предметом чрезмерных эмоций и спекуляций.

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Конкурс в САП: