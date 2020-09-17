У Зеленского резко ответили ЕС и США на критику конкурса в САП

В Офисе президента напомнили, как НАБУ "поймало независимого" Холодницкого.
В Офисе президента категорично отреагировали на критику Евросоюза и США относительно решения Верховной Рады о конкурсной комиссии Специальной антикоррупционной прокуратуры.
"Вынуждены напомнить, что первого руководителя САП в свое время "поймало" НАБУ, зафиксировав в аудиоформате его деятельность и высказывания, которые трактовались как несовместимые с занимаемой должностью. При этом первый руководитель САП прошел через соответствующие процедуры конкурсного отбора на административную должность", – сказано в заявлении на сайте главы государства.
По убеждению команды президента, жесткий конкурсный отбор не будет гарантировать неангажированность кандидата.
"Мерилом эффективности борьбы с коррупцией не может быть та или иная фамилия на той или иной должности. Должны работать институты – независимо от фамилий и так, чтобы руководствовались исключительно параметрами соответствующих законов", – отметили в пресс-службе.
В Офисе президента полагают, что данный вопрос стал предметом чрезмерных эмоций и спекуляций.
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Конкурс в САП:
В Европарламенте заявили, что из-за непрозрачного конкурса в САП Украина рискует лишиться безвиза с ЕС. Также под угрозой оказалось получение транша от Евросоюза в размере 1,5 млрд евро.
Напомним, 21 августа 2020 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Уточнять причины своей отставки Холодницкий не стал.
В июне 2020 года СМИ сообщали, что в Офисе генерального прокурора открыли дисциплинарное производство против Холодницкого, его могли отстранить от должности.
СМИ уже назвали основного претендента на замену Холодницкому.