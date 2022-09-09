Учите 'эвакуация' и 'сдача в плен': в ОП потроллили бегство оккупантов на Харьковщине

Украинская армия продвигается на Харьковском направлении / Reuters

В ближайшее время российским оккупантам в Украине необходимо выучить слово эвакуация, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Российские военные в Украине также должны выучить правила сдачи в плен, пишет он в Twitter.

"А также время вспомнить, как нагло вела себя РФ, когда мы настаивали на эвакуации наших граждан из восточных городов, которые сознательно уничтожались авиацией и тяжелой артиллерией", - отметил представитель ОП.

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Напомним, ранее ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах. По его словам, украинцы были невероятно стойкими и изобретательными, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия.

Также он убежден, что США должны быть готовыми к тому, что Россия скоро развалится в том виде, в каком она есть сегодня. Он напомнил, что мир не был готов и не ожидал развала СССР.

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