Удар Гарпуном по Крымскому мосту: эксперт раскрыл лучший сценарий ВСУ

Крымский мост / Фото twitter.com/Krymsky_bridge

Для уничтожения построенного в захваченном РФ Крыму Керченского моста возможно задействовать ракеты Нептун или Гарпун, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

"Эффективность поражения такого объекта как Керченский мост в первую очередь зависит от максимального сокращения дистанции от пуска до поражения, чтобы средства ПВО не сработали достаточно качественно", - подчеркнул он в эфире проекта FreeДом.

В этой связи собеседник обратил внимание на контрнаступление ВСУ в Херсонской области, где есть продвижение по ряду населенных пунктов.

"Фактически все те силы и средства, которые могут применить российские военные для предотвращения подобного рода удара, они уже применяют. Это создание эшелированого ПВО, барж из радиолокационными ловушками", - отметил он.

В то же время эксперт напомнил, что российская ПВО оказалась бессильна перед уничтожением ВСУ крейсера Москва.

"Мы сейчас видим ситуацию со временно оккупированными территориями, которые также покрыты эшелонированным ПВО, но это не помогает против HIMARS", - добавил Коваленко.

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Напомним, ранее бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Украина имеет законное право атаковать Крымский мост, поскольку он сооружен на захваченной Россией территории.

В свою очередь бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что Россия может применить ядерное оружие, если с Крымским мостом что-то случится.

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