УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Удар Гарпуном по Крымскому мосту: эксперт раскрыл лучший сценарий ВСУ

12 июля 2022, 12:31

Эффективность поражения Керченского моста зависит от максимального сокращения дистанции от пуска до поражения.

Крымский мост
Крымский мост / Фото twitter.com/Krymsky_bridge

Для уничтожения построенного в захваченном РФ Крыму Керченского моста возможно задействовать ракеты Нептун или Гарпун, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

"Эффективность поражения такого объекта как Керченский мост в первую очередь зависит от максимального сокращения дистанции от пуска до поражения, чтобы средства ПВО не сработали достаточно качественно", - подчеркнул он в эфире проекта FreeДом.

В этой связи собеседник обратил внимание на контрнаступление ВСУ в Херсонской области, где есть продвижение по ряду населенных пунктов.

"Фактически все те силы и средства, которые могут применить российские военные для предотвращения подобного рода удара, они уже применяют. Это создание эшелированого ПВО, барж из радиолокационными ловушками", - отметил он.

В то же время эксперт напомнил, что российская ПВО оказалась бессильна перед уничтожением ВСУ крейсера Москва.

"Мы сейчас видим ситуацию со временно оккупированными территориями, которые также покрыты эшелонированным ПВО, но это не помогает против HIMARS", - добавил Коваленко.

Читайте такжеИзвестный астролог назвал дату, когда будет уничтожен Крымский мост

Напомним, ранее бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Украина имеет законное право атаковать Крымский мост, поскольку он сооружен на захваченной Россией территории.

В свою очередь бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что Россия может применить ядерное оружие, если с Крымским мостом что-то случится.

Читайте также:

Александр Коваленко Крымский мост война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:37

Более 10 трупов: в Изюме оккупанты накрыли кассетными бомбами ловивших мобильную связь людей

13:36

"Хлопок зашел в гости": ВСУ уничтожили штаб оккупантов и стоянку с техникой в КадиевкеВидео

13:06

Киев не пал, а Украину не удалось включить в состав РФ: у Байдена заявили о провале стратегии ПутинаВидео

13:02

Делают три укола перед атакой: оккупанты массово умирают от передозировки наркотиками

13:00

Гороскоп на завтра, 13 июля 2022: Овнам – испытание судьбы, Скорпионам – неприятности, Рыбам - деньгиВидео

Реклама
12:57

Залп HIMARS под Шахтерском "обезглавил" элитную дивизию ВДВ РФВидео

12:49

Православный календарь на август 2022: Преображение Господне, Успенский пост, Успение Пресвятой Богородицы - важные даты

12:31

Удар Гарпуном по Крымскому мосту: эксперт раскрыл лучший сценарий ВСУВидео

12:24

"Самая мощная в мире ядерная ракета": Рогозин разразился угрозами новых испытаний СарматаВидео

12:00

Война может выйти за пределы Украины - глава МИД ЛатвииВидео

12:00

"Второй круг": популярная украинская модель беременная во второй раз

11:59

Ад в Мелитополе: оккупанты инсценируют нападения и бегут с захваченных территорийВидео

11:41

Войска РФ готовятся наступать на Донетчину: планы Путина остановит только армия Украины – ГайдайВидео

10:59

ВСУ бьют войска РФ на поле боя, Иран готовит "на помощь" Москве сотни БПЛА – советник БайденаВидео

10:58

Забросали взрывчаткой с дронов: в Энергодаре атаковали захваченное РФ здание СБУ

10:25

Бунт в РФ: "боевые буряты" Путина выпрыгивают из автобусов, чтобы не ехать на войну в УкраинуВидео

10:13

Россия может попытаться аннексировать захваченную часть Харьковской области – ISWВидео

09:58

Штурмовики ВСУ уничтожили российские склады с БК, у оккупантов потериВидео

09:57

Вернуть Януковича и воссоздать СССР: СМИ выяснили детали безумного плана Путина

09:39

Россия перебрасывает войска в Белгородскую область, но Харьков не возьмут – АрестовичВидео

Реклама
09:29

Ударами HIMARS уничтожен российский генерал-майор из КрымаВидео

09:18

Нидерланды поставят Украине современное тяжелое оружие, панцирники и гаубицыВидео

08:49

РФ отправляет на войну из деревень Сибири: из 150 солдат, поехавших в Украину, 72 погибли – разведкаВидео

08:46

Гороскоп на сегодня 12 июля 2022: Близнецам – выигрыш, Весам – важная встреча, Водолеям – большая удачаВидео

08:40

Петра и Павла 2022 – душевные поздравления, красивые картинки и открытки к празднику

08:33

За один день ВСУ уничтожили 6 складов боеприпасов российских оккупантовВидео

08:18

Нравятся тебе HIMARS – не нравится, терпи, Путин...мнение

08:05

Жители Литвы купили для ВСУ антидроны и радары Wingman: БПЛА можно сбивать на расстоянии 5 кмВидео

07:59

В Украине ликвидировали российского полковника, который командовал бригадой морпехов ЧФ РФ

07:19

Партизаны устроили "охоту" на коллаборантов и оккупантов, в армии РФ - массовое дезертирство – ISW

07:03

15 полезных и простых привычек, которые сделают вашу жизнь лучше

06:33

Ракетный удар по Николаеву: под утро в городе прозвучали мощные взрывыФотоВидео

05:57

Контуры новой холодной войнымнение

05:57

Ретроградный Юпитер-2022 усложнит жизнь: астролог рассказал, чего опасатьсяВидео

05:00

"Убивают ради удовольствия": в чем различие военных стратегий России и Украины

04:40

В Украину нагрянет циклон Zelda: синоптики предупредили о резком похолоданииВидео

04:16

Оля Полякова рассказала, как пыталась вывезти военнообязанного мужа за границу

03:45

Киви продлевает молодость, но вредит язвенникам: в чем заключается польза и вред фрукта

03:20

Самый вкусный и очень сладкий джем на зиму: быстрый рецепт изысканного вареньяВидео

03:17

Большие деньги, свадьба или сказочный успех: 3 знакам зодиака нереально подфартит в ближайшее времяВидео

Реклама
03:02

Бритни Спирс рассказала, как ела пластилин из рук случайных знакомых

02:45

Как на сковородке раскалит под +40º: украинцев предупредили о возвращении адского пеклаВидео

02:12

Известный астролог назвал дату, когда будет уничтожен Крымский мостВидео

01:42

16-летняя дочь Ольги Фреймут показала фотосессию на грани приличия

01:35

Военный эксперт ответил, реальна ли новая всеобъемлющая атака России на Украину

00:57

Увы, критическое: близкий друг семьи Заворотнюк рассказал о ее состоянии

00:51

Приметы на 12 июля: что нельзя делать на Петра и Павла и как привлечь удачуВидео

11 июля, понедельник
23:53

"Призывает остановить этот ужас": Агутин на концерте категорически выступил против войны в Украине

23:51

"Возмездие рядом": в Новой Каховке ВСУ разгромили вражеский склад боеприпасов

23:19

Охлобыстин извинился перед Макаревичем

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять