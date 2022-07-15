Удар на опережение: на Запорожье украинские бойцы сбили Су-25 РФ, еще один - подбили

Бойцы ВСУ сбили Су-25 РФ / Фото tr.wikipedia.org

В Запорожской области бойцы из Центра спецопераций А Службы безопасности и военные Вооруженных сил уничтожили один самолет российских захватчиков, еще один поразили.

Как говорится в сообщении СБУ в Telegram, на днях в районе населенных пунктов Орехов и Степное враг пытался атаковать из двух Су-25 украинские позиции.

"Но наши ребята действовали на опережение – метко отработали по вражеским самолетам из ПЗРК. Как следствие: один Су-25 уничтожен, другой – поражен", - говорится в сообщении.

Также спецназовцы недавно уничтожили четыре единицы БМП, один БТР, состав боекомплекта и позиций противника.

Ранее сообщалось о том, что военнослужащий Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

"На одном из направлений военнослужащий подразделения противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил российский штурмовик Су-25 Грач", - говорится в сообщении Генштаба.

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