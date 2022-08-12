Удар по авиабазе РФ в Крыму: в Британии объяснили важные победы Украины

Удар по аэродрому в Новофедоровке / Скриншот

Уничтожение российских самолетов на крымском аэродроме в Новофедоровке является важным деморализующим фактором для оккупантов.

Уничтожение боевых самолетов в Саках по масштабу приравнивается к затоплению крейсера Москва, говорится в материале влиятельной британской The Guardian.

Отмечается, что эффекта добавляет паника среди россиян, которые в это время находились в Крыму.

Издание не исключает, что в будущем подобный удар может быть повторен, несмотря на то, что ВСУ отрицают причастность к нему.

Авторы обратили внимание на то, что атака на вражеский аэродром была точной, что говорит о мощной предварительной работе разведки.

Удар по аэродрому в Крыму: РФ теряет уверенность

По словам аналитика Королевского института обороны Джастина Бронка, основное военное значение нападения заключалось не в количестве уничтоженных самолетов, а в влиянии на чувство безопасности.

Он пояснил, что теперь силы РФ "будут менее уверены в своих возможностях защиты сил в пределах нескольких сотен километров от линии фронта" и будут работать над увеличением количества оборонного оборудования.

Кроме того, краткосрочной целью называется попытка осуществить широкое контрнаступление к осени, чтобы выбить российские войска из Херсона.

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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