Удар по полигону на Херсонщине: ВСУ уничтожили десятки оккупантов

В результате атаки ликвидированы около 60 солдат путинской армии. С помощью какого вооружения был нанесен удар, Наталья Гуменюк не рассказала.

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ВСУ точно ударили по полигону в Херсонской области / Коллаж: Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, скриншот

В Вооруженных силах Украины подтвердили успешный удар по полигону российских оккупантов на левом берегу Херсонской области. Как сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк, были уничтожены около 60 солдат путинской армии.

"Вся эта профанация с постановкой флага и бегством оттуда была феерически завершена тем, как вчера отработали по одному из полигонов, где собственно и готовят соответствующие штурмовые группы", — сказала Гуменюк в эфире Киев24.

По ее словам, в результате атаки ликвидированы десятки российских оккупантов.

видео дня

С помощью какого вооружения был нанесен удар, Гуменюк не рассказала. Она лишь подчеркнула, что Силы обороны "используют все имеющееся оружие и мощь".

"Работа была проведена достаточно результативно, как минимум 60 захватчиков точно уже больше не вернутся на боевые позиции, а остальные данные мы еще доразведываем", — добавила она.

Тем временем в Силах обороны юга Украины также подтвердили удар по полигону в Херсонской области и показали видео.

Сообщается, что руководство группировки российских оккупационных войск "Днепр" прибыло на полигон, чтобы "посмотреть, как будут "зачищать" Крынки".

"Присоединились к феерическому шоу. Мы же предупреждали: гореть вам в адском огне… Сказано — сделано!", — говорится в сообщении Сил обороны Юга.

Смотрите видео - ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам на левом берегу Херсонщины:

Отметим, ранее проект DeepState сообщил по удару украинских артиллеристов по скоплению врага у Подо-Калиновки. Согласно данным, которые публиковали в Сети, под удар попали военные армии РФ из 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 САП.

Удар ВСУ по полигону в Трудовском

Как сообщал Главред, 20 февраля по полигону противника в Трудовском Волновахского района прилетели кассетные боеприпасы - в то время на территории было организовано построение российских оккупантов специально под приезд генерала.

Российские Telegram-каналы писали, что "задвухсотилось" больше 100 вражеских солдат. Как утверждают пропагандистские ресурсы, по "окончательным данным" ликвидированы 103 человека, еще более 40 числятся как "трехсотые".

"Военкоры" винят во всем командира 29-го армейского корпуса генерал-майора Олега Моисеева.

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