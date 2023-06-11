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Ударили по "артерии": в Запорожской области подорвали железнодорожный мост

Ангелина Подвысоцкая
11 июня 2023, 22:22 обновлено 11 июня, 22:28
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Российские оккупанты использовали мост для перебрасывания военной техники и боеприпасов.
взрыв в Акимовке, ВСУ
В Акимовке взорвали железнодорожный мост / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот из видео

В Запорожской области украинские партизаны подорвали железнодорожный мост в оккупированной Акимовке. Через этот мост россияне доставляли на фронт технику и боеприпасы. Об этом заявил полковник ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Видео уже разлетелось в Сети.

Этот мост был логистической "артерией" оккупантов.

"В населенном пункте Акимовка ТОТ Запорожской области силами партизан г. Мелитополь был осуществлен подрыв железнодорожного моста-логистической артерии, через которую осуществлялось снабжение О и ВТ противника из АР Крым на ТОТ Запорожской области", - написал Штефан.

Штефан поблагодарил "мужественных земляков" за помощь в освобождении украинских земель.

В Сети появилось видео, на котором видно момент подрыва моста.

Смотрите видео со взрывом в Акимовке:

взрыв в Акимовке
В оккупированной Акимовке прогремел взрыв / фото: скриншот

Взрывы на оккупированных территориях

Утром 20 мая в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области прогремели мощные взрывы. Российские пропагандисты сообщили, якобы город был атакован "дальнобойными ракетами". Кроме этого, сообщалось о взрывах, прогремевших в оккупированном РФ Токмаке Запорожской области.

Сообщалось, что украинские военные в ночь на четверг, 8 июня, мощно ударили по российским захватчикам во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области. Во время "прилетов" российские оккупанты понесли потери среди личного состава.

8 июня прогремели мощные взрывы в оккупированном Луганске. После этого над городом поднялся черный дым. Удар был нанесен по базе оккупантов и российской военной технике. Удары были нанесены по 3 заводам, где обустроились оккупанты.

Смотрите видео о взрыве в Луганской области:

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