"Ударим по вашим военным объектам": в ВСУ советуют армии Беларуси не соваться в Украину

В ВСУ жестко предупредили армию Беларуси / Thinktanks.by, УНИАН

В Вооруженных Силах Украины предупредили о жестко ответе в случае вторжения белорусской армии на украинскую территорию.

ВСУ призывают белорусов не вступать в войну России против нашей страны. Об этом идет речь в обращение, опубликованном в Telegram Управлением стратегических коммуникаций.

При этом в ВСУ обратились к белорусскому народу с просьбой не выполнять преступные приказы, которые готовится отдать самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко

В сообщении отмечается, что Украина не собирается нападать на Беларусь, несмотря на заявления Лукашенко, который говорит о якобы угрозе со стороны Украины.

В ВСУ подчеркнули, что Украина и Беларусь всегда жили в мире. В то же время, наши воины предупредили, что в случае агрессии со стороны Беларуси Украина будет отвечать со всей жесткостью, как "соответствует всем оккупантам".

Кроме того, в ВСУ добавили, что будут отвечать на агрессию всем военным арсеналом и будут наносить удары по военным объектам Беларуси.

Ранее офицер ВСУ Игорь Лапин заявил, что Россия может пойти на сценарий нового наступления со стороны Беларуси. По его мнению, такой вариант событий возможен в том случае, если украинской армии удастся освободить крупные украинские города. К примеру, Херсон, или же Донетчину и Луганщину.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что глава Кремля Владимир Путин будет создавать в Беларуси новую группировку войск РФ. При определенных условиях оккупанты могут пойти на Киев. Как полагает Арестович, наступление может произойти ближе к Новому году.

Помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко сказал, что Россия, в рамках создания "общей группировки войск", перебросит на территорию белорусской республики около 9 тысяч военных. Также оккупанты привезут туда около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и минометов калибра более 100 мм.

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