Ударит мороз, повалит снег: украинцам назвали дату резкого похолодания

В Карпатах прогнозируется мокрый снег, днём в западных областях дождь.
В Украине в понедельник, 21 февраля осадки ожидаются лишь в западной части страны.
По сообщению Укргидрометцентра, в Карпатах прогнозируется мокрый снег, днём в западных областях дождь, на остальной территории без существенных осадков.
Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях до 5° мороза. Днем 6-11° тепла, в Карпатах ночью и днем 0-5° мороза.
В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 0-2° тепла, днём 7-9°.
Во вторник, 22 февраля, ночью в северных областях и Карпатах, днем по всей Украине, кроме востока, небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом.
Температура воздуха ночью 0-5° тепла, на западе и востоке страны 0-3° мороза. Днём 6-11° тепла, на юге страны до 13°, в западных областях 2-7° тепла. В Карпатах небольшой мокрый снег, температура ночью и днём 1-6° мороза.
В Киеве – небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, температура воздуха ночью 3-5° тепла, днём 7-9°.
"С 21 до 23 февраля перемещение атмосферных фронтов с северо-запада на юго-восток Украины принесет ветреную погоду, а временами осадки в виде мокрого снега и дождя", — рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.
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