Ударить Украине по Крымскому мосту "помогла" россиянка на яхте - СБУ

Россиянка отдыхала на яхте и засняла внутренние конструкции арки Крымского моста. Это помогло СБУ и ВМС ударить по мосту, заявили украинские офицеры.

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Видео, которое сняла на яхте россиянка-туристка, помогло СБУ ударить по Крымскому мосту / коллаж Главред, фото УНИАН и t.me/vanek_nikolaev

Украинские военнослужащие, получив техническую документацию на Крымский (Керченский) мост, уже понимали, как можно нанести по нему удар. Однако окончательно план операции сложился, когда в их распоряжении оказалась видеозапись, которую сделала россиянка-туристка, отдыхавшая на яхте в районе моста и зафиксировавшая внутренние конструкции арки. Об этом в эксклюзивном документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы" рассказал подполковник военной контрразведки СБУ с позывным "Енот".

"По тем документам, которые мы читали, мы уже понимали, как оно должно выглядеть. Но одно дело, когда оно на чертежах, а другое дело, как оно вживую сделано. Во время подготовки к операции большинство информации, которая использовалась для разведки, получалось из открытых источников", — рассказал офицер.

Как говорит офицер военной контрразведки СБУ с позывным "Хром", в принципе каждый россиянин со смартфоном — их лучший друг, товарищ и клиент.

видео дня

"Мы имеем возможность наблюдать многие объекты внутри самой России, на оккупированных территориях и так далее. Пусть больше снимают и фотографируют, и выкладывают, и записывают", — сказал "Хром".

Ситуация на Крымском мосту

В ГУР спрогнозировали сценарий окончательного уничтожения Крымского моста – в частности, спикер ведомства Андрей Юсов рассказал, когда решится судьба путепровода. По его словам, все произойдет в свое время.

ВМСУ намекнули на удары по Крымскому мосту – спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сказал, что украинские дроны могут бить по эстакаде. Мост будет разрушен тогда, когда этого потребует ситуация.

У ВСУ наконец-то появились возможности разрушить Крымский мост, считает военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, необходима массированная ракетная атака, поскольку у врага на полуострове серьезная ПВО.

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