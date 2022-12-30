Удары по военным и логистике: экс-командир партизан рассказал об украинских ДРГ в РФ

Украинские разведчики, зачастую рискуя, идут на прорыв границы РФ.

Украинский партизан рассказал о работе разведчиков в тылу врага / Facebook "Вернись живым"

В РФ могут действовать десятки украинских ДРГ, заявил бывший командир партизанской ячейки на Донбассе Владимир Жемчугов.

"Отдельно есть СБУ, отдельно есть военные разведки свои. Задачи, как всегда, – это нанесение урона военным структурам, логистике, коммуникациям", - пояснил он в интервью Сurrenttime.

Украинский партизан считает, что украинские разведчики, зачастую рискуя, идут на прорыв границы РФ.

"Для тех ДРГ единственной целью являются военные объекты. А то, что в России горят торговые центры и склады, скорее всего, этим занимаются российские партизаны: легион "Свобода России", "Атеш". Там скоро уже будет десяток разных партизанских российских движений. Они там делают что хотят", - пояснил он.

Собеседник напомнил, что ранее в Крыму были нападения на военные части. Также были нападения в Брянской области и в Воронежской области РФ на военные части.

"Все военные объекты, которые были поражены, – все были поражены с участием украинских ДРГ … Потому самые успешные операции происходят или с помощью наших разведывательно-диверсионных групп, или с помощью граждан России, которые сотрудничают с нашими спецслужбами", - добавил Жемчугов.

Ранее сообщалось, что на границе с Брянской областью РФ погибла группа украинских воинов. Четверо военнослужащих – Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов – ушли из жизни во время выполнения боевого задания на территории РФ.

О гибели воинов сообщили российские пропагандистские СМИ, эту информацию также подтвердил боец ВСУ Евгений Карась в Telegram. Пропагандистские медиа страны-агрессора со ссылкой на заявление ФСБ РФ рассказывали, якобы украинские воины входили в состав "диверсионной группы", которая якобы планировала проводить "диверсионно-террористические акты" в Брянской области.

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