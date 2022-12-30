glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Удары по военным и логистике: экс-командир партизан рассказал об украинских ДРГ в РФ

30 декабря 2022, 13:24
Украинские разведчики, зачастую рискуя, идут на прорыв границы РФ.
разведчик, силовик, АТО
Украинский партизан рассказал о работе разведчиков в тылу врага / Facebook "Вернись живым"

В РФ могут действовать десятки украинских ДРГ, заявил бывший командир партизанской ячейки на Донбассе Владимир Жемчугов.

"Отдельно есть СБУ, отдельно есть военные разведки свои. Задачи, как всегда, – это нанесение урона военным структурам, логистике, коммуникациям", - пояснил он в интервью Сurrenttime.

Украинский партизан считает, что украинские разведчики, зачастую рискуя, идут на прорыв границы РФ.

"Для тех ДРГ единственной целью являются военные объекты. А то, что в России горят торговые центры и склады, скорее всего, этим занимаются российские партизаны: легион "Свобода России", "Атеш". Там скоро уже будет десяток разных партизанских российских движений. Они там делают что хотят", - пояснил он.

Собеседник напомнил, что ранее в Крыму были нападения на военные части. Также были нападения в Брянской области и в Воронежской области РФ на военные части.

"Все военные объекты, которые были поражены, – все были поражены с участием украинских ДРГ … Потому самые успешные операции происходят или с помощью наших разведывательно-диверсионных групп, или с помощью граждан России, которые сотрудничают с нашими спецслужбами", - добавил Жемчугов.

Ранее сообщалось, что на границе с Брянской областью РФ погибла группа украинских воинов. Четверо военнослужащих – Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов – ушли из жизни во время выполнения боевого задания на территории РФ.

О гибели воинов сообщили российские пропагандистские СМИ, эту информацию также подтвердил боец ВСУ Евгений Карась в Telegram. Пропагандистские медиа страны-агрессора со ссылкой на заявление ФСБ РФ рассказывали, якобы украинские воины входили в состав "диверсионной группы", которая якобы планировала проводить "диверсионно-террористические акты" в Брянской области.

Читайте еще:

ДРГ война России и Украины партизаны
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:51

Прогулы, несданные экзамены и угрозы: дочь Медведчука и крестницу Путина, не отчисляют из московского ВУЗа

13:24

Удары по военным и логистике: экс-командир партизан рассказал об украинских ДРГ в РФВидео

13:00

Гороскоп на завтра 31 декабря: Овнам – энергия, Тельцам – роскошь, Близнецам – конфликтыВидео

12:58

В Киеве снова будут отключать свет по графикам - ДТЭКВидео

12:37

Маша Ефросинина посветила тощими плечиками в открытом платье: "Опустошена, но стараюсь быть сильной"

Реклама
12:32

Дали время укрепить ВСУ: Олланд откровенно высказался о Минских договоренностяхВидео

12:10

С 1 января все пойдет наперекосяк: астролог назвал главных неудачников начала 2023 годаВидео

12:06

"Стоит присмотреться к одиноким друзьям": любовный гороскоп от Влада Росса на январь-2023

11:57

Атака на авиабазу в Энгельсе: россияне перебросили ракетоносцы после новой "бавовны"Видео

11:46

Как сейчас выглядит единственная дочь Анастасии Волочковой, которая сбежала от эпатажной матери

11:34

Зачем ставить поднос в прихожей: секрет, который сохранит чистоту дома

11:28

"Есть поражение цели": бойцы ВСУ выстрелом из ПЗРК сбили крылатую ракету РФВидео

11:20

В Украине готовят налог на снятие наличных в банкомате - СМИВидео

11:14

Украинцам могут отказать в получении или заставят вернуть субсидию: в ПФУ назвали причиныВидео

11:04

Гороскоп на январь-2023 для всех знаков: у Козерога пойдет в гору карьера, а Льва будет штормитьВидео

11:00

Нужно ли промывать макароны после варки: ответ на самый спорный вопросВидео

11:00

Гороскоп на сегодня 30 декабря 2022: звезды рассказали, кого ждут конфликты, проблемы и слухи

10:55

"Танки можно завтра": Украина в 2023 году получит дальнобойные ракеты ATACMS - КулебаВидео

10:48

Favbet перечислил в бюджет еще 117 млн гривен реклама

10:45

Украинские школьники получили аптечки, которые помогут обезопасить жизнь

Реклама
10:38

Россия поменяла командующего на Луганщине и готовится к обороне Кременной - британская разведкаВидео

10:32

Сейчас это было бы сказкой: почему в СССР по телевизору крутили Лебединое озеро

10:28

Солиста группы "Aerosmith" обвинили в изнасиловании и абъюзе

10:10

В какую воду нужно класть мясо для холодца или супа: хитрость, которая сделает вкус блюд феерическимВидео

10:06

Умерла "икона стиля" и "королева эсктрима", дизайнер Вивьен Вествуд

10:02

5 простых и проверенных вещей, которые привлекут деньги в ваши карманы на Новый год 2023Видео

10:01

Пора продавать гривну: Соскин предупредил о курсе 100 гривен за долларВидео

10:01

Картинки с днем рождения мужчине и женщине – прикольные поздравления именинникам

09:57

"Это провокация": в Беларуси истерят из-за падения ракеты С-300 у границы с УкраинойВидео

09:53

У путиниста Корчевникова начались проблемы с дикцией и мимикой: момент попал на видео

09:24

Грешил гордыней: наместник Киево-Печерской лавры сделал в соборе "икону" с собой и начальствомВидео

09:21

ВСУ наступают, вагнеровцев "кладут пачками": оккупанты вопят из-за потерь под БахмутомВидео

09:09

Мир, в котором нет Россиимнение

09:00

Гривна стала заложником войны с Россией: что будет с курсом в 2023 году

08:55

"Пусть живут при царе-батюшке": Кулеба предложил "запихнуть" РФ в границы и "закрыть на замок"Видео

08:30

Сколько хурмы в день нужно съедать: удивительная польза и опасность "пищи богов"Видео

08:29

"И не мил вам будет утром белый свет": что делать при похмелье и как его убратьВидео

08:18

Выход на границы 1991 года и конец войне: Подоляк рассказал, что для этого нужно УкраинеВидео

07:37

РФ заявляет, что у нее "не закончатся ракеты Калибр", но не способна защитить себя – ISWВидео

07:30

Почему пол СССР сверкало золотыми зубами и коронками

Реклама
06:58

"Ни у кого спрашивать не будем": Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут на территорию РФ

06:26

Работает ПВО: Россия атаковала дронами-камикадзе три областиВидео

06:20

Когда нет газа и электричества: 4 способа нагреть воду подручными средствами

06:00

100 гривен за доллар: чем удивит курс в 2023 годумнениеВидео

05:00

"Экономят ракеты": Арестович пояснил, сколько на самом деле ударов РФ должна была нанести по УкраинеВидео

03:20

Безупречный крабовый салат на Новый год 2023: королевский рецепт за 100 гривенВидео

02:36

Пенелопа Крус с голой грудью и в игривых трусиках снялась для обложки известного глянца

02:15

Сумская рассказала, встретится ли с дочерью, которая молча живет в России

02:07

С юбилеем мужчине – оригинальные поздравления, сердечные открытки и картинки к празднику

02:05

Врежет мороз до – 19°: синоптики напугали украинцев ледяным прогнозомВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять