Удары ракетами по кораблям и самолетам РФ: эксперт о сценарии блокады Крыма

Блокада полуострова также может включать сбивание тяжелых транспортных самолетов РФ, не исключил Петр Черник.

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Петр Черник оценил перспективы войны в Украине / Минобороны РФ, скрин

Блокада захваченного РФ Крыма возможна, но это - очень сложное явление и такого сценария будет трудно добиться, заявил военный эксперт Петр Черник.

"Вопрос в том, как россияне будут доставлять в Крым ресурсы. Можно ли топить плавающие баржи, которые туда идут, или корабли? Да, но для этого нам нужны дальнобойные ракеты", — отметил он в интервью Главреду.

Эксперт не исключил, что блокада полуострова также может включать сбивание тяжелых транспортных самолетов РФ.

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"Но история блокады Ленинграда во время Второй мировой войны показывает, что блокада может быть длительным процессом. Это будет зависеть от того, насколько в психологическом смысле и войска, и население окажутся устойчивыми. Поэтому сейчас трудно дать оценку этому явлению", — отметил он.

В то же время, отвечая на вопрос о вероятном ответе РФ на потерю Крыма, Черник добавил: "Ну как она может отвечать? У нее, кроме ядерного оружия, ничего не осталось".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена провести контрнаступление ВСУ и освободить, в том числе, и захваченный агрессором Россией Крым. По мнению гаранта, успех военной операции украинской армии зависит от военной поддержки со стороны Запада.

Виктор Андрусив в интервью Главреду сказал, что для деоккупации Крымского полуострова армии Украины нужно подойти к Азовскому побережью и разрушить Крымский мост. В такой ситуации оккупантам придется сдаваться.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что после выхода к Азовскому морю силы обороны Украины нанесут новые удары по российским военным объектам в захваченном Крыму. По мнению журналиста, ВСУ уничтожат и Черноморский флот, и Крымский мост.

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