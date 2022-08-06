"Угроза есть": эксперт объяснил, есть ли риск наступления на Николаев и Одессу

У России пока нет сил для наступления на Одессу / Фото Reuters

Достаточной группировки для совершения маршевых ударов по Одессе и Николаеву у России в данный момент нет. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Для того, чтобы действительно взять в оперативно-стратегические тиски Одессу и область, надо осуществлять еще и морской десант со стороны акватории Черного моря. В акватории Черного моря (и это хорошая новость для нас) сложился ракетный потенциал... и выдвигать большие десантные корабли с потенциальным десантированием на побережье Одесской области им крайне трудно. Но я не скажу, что это невозможно", - сказал Черник.

Однако он отметил, что угроза в северо-западной акватории Черного моря сохраняется. В частности, из-за наличия у РФ дизельной электрической подводной лодка класса "Варшавянка", с которой Россия может запускать ракеты класса "Калибр".

"Это очень опасно для нас, потому что поймать эту подводную лодку в надводном режиме почти невозможно, а в подводном у нас просто нет возможности", - уточнил Черник.

Ранее Главред писал, что Россия готовит наступление на юге Украины.

"Они сконцентрировали одну из крупнейших группировок с начала войны, более 30 БТГр. Однако, все еще зависит и от наших действий. Если "святые" Himars будут активно уничтожать склады оккупантов, то идея наступления может застопориться", - пояснял бывший советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, бывший исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.

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