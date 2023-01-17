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Угроза масштабного наступления РФ: эксперт назвал вероятные сроки

17 января 2023, 10:36
Для подготовки большого наступления РФ необходимо время, подчеркнул Виктор Кевлюк.
Мобилизация в РФ, российские военные
В РФ могут провести новый этап мобилизации / Telegram, Радио Свобода

Новое масштабное наступление российские оккупанты смогут провести не ранее, чем через полгода, заявил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Для подготовки большого наступления необходимо время, поэтому если оно и будет, то позже, подчеркнул он в интервью РБК-Украина.

Эксперт обратил внимание на то, что на сегодня оккупанты РФ лишь восполняют потери, которые понесли с момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Ситуация у них не позволяет создать боеспособную группировку для проведения наступательной операции", - говорит он.

Собеседник пояснил, что, если оккупанты не отказались от достижения своей цели, они могут поставить перед собой задачу наращивания усилий.

"Отсюда следует необходимость проведения следующей волны мобилизации, о которой уже ходят разговоры. Это мероприятие продолжительностью около 60-90 дней, после этого еще 60-90 дней нужно на то, чтобы свести все это в военные коллективы и научить их действовать вместе, на военной технике, научить какой-то элементарной тактике. То есть раньше чем через полгода они физически не могут что-то провести – наступательное, серьезное, масштабное", - добавил Кевлюк.

Кто такой Виктор Кевлюк

Эксперт Центра оборонных стратегий. Полковник запаса. Имеет за плечами 35 лет военной службы. Был начальником организационно-мобилизационного управления штаба ОК Запад (2014-2018), начальником центра гражданско-военного сотрудничества ООШ ВСУ (2018-2020).

Ранее Алексей Данилов заявил о том, что оккупационным войскам России нужно масштабное наступление на Украину для усиления своих позиций. Они не отказывались от захвата Киева и стремления уничтожить украинскую нацию. Но Украина не даст захватчикам такой возможности и готовится к любым сценариям. Москва может пойти, в том числе, и на объявление всеобщей мобилизации.

Он рассказал о том, что враг намерен использовать потенциальное наступление с целью усиления своих позиций. В данном контексте не исключен вариант объявления Москвой общей мобилизации.

Напомним, российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман прокомментировал вероятность проведения в России новой волны мобилизации на фоне неудач в войне против Украины.

Он считает, что современные войны выигрываются за счет превосходства в военных технологиях, к которым имеет доступ Украина, а не за счет "забрасывания врага трупами".

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