Угроза массированного ракетного удара РФ: у Зеленского оценили риски насчет 24 августа

Ракетная угроза со стороны РФ будет продолжаться до тех пор, пока агрессор не получит поражение на фронте, уверен Михаил Подоляк.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал риски новых ударов российских оккупантов по Украине в связи с приближающимся празднованием Дня независимости.
В интервью Каналу 24 он напомнил о том, что в Украине почти полгода идет полномасштабная война и каждый день россияне могут запустить ракету в любой населенный пункт.
"Мне кажется, что полгода четко приучили нас к тому, что Россия не придерживается ни правил, ни обычаев войны. Они нарушают все, что только можно. Используют крылатые ракеты для атаки на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры", – отметил представитель ОП
Он уверен в том, что ракетная угроза со стороны РФ будет продолжаться до тех пор, пока Россия не начнет получать тактические поражения на фронте: "Тогда она будет вынуждена думать, как себя защитить, а не как атаковать украинские города. До этого времени всегда нужно будет соблюдать протокол безопасности".
"Не надо паниковать, делать "аларм", что все – конец света. Но надо себя беречь. Мы все должны выжить, чтобы Россия в таком виде не существовала. Поэтому слышим сирены – идем в укрытие. Это делайте. Все остальное – кликбейтные заголовки ", – добавил Подоляк.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что российские захватчики в ближайшие недели могут усилить обстрелы Украины ракетами.
"В ближайшие недели могут быть усилены ракетные обстрелы Украины. Россия пытается перевести войну в стадию позиционной. Они, как я понимаю, взяли тактику оборонительной операции. Сейчас они будут окапываться", – отмечает Жданов.
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