Угроза массированного ракетного удара РФ: у Зеленского оценили риски насчет 24 августа

В ОП не исключают вероятности новых ударов РФ / УНИАН, Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал риски новых ударов российских оккупантов по Украине в связи с приближающимся празднованием Дня независимости.

В интервью Каналу 24 он напомнил о том, что в Украине почти полгода идет полномасштабная война и каждый день россияне могут запустить ракету в любой населенный пункт.

"Мне кажется, что полгода четко приучили нас к тому, что Россия не придерживается ни правил, ни обычаев войны. Они нарушают все, что только можно. Используют крылатые ракеты для атаки на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры", – отметил представитель ОП

Он уверен в том, что ракетная угроза со стороны РФ будет продолжаться до тех пор, пока Россия не начнет получать тактические поражения на фронте: "Тогда она будет вынуждена думать, как себя защитить, а не как атаковать украинские города. До этого времени всегда нужно будет соблюдать протокол безопасности".

"Не надо паниковать, делать "аларм", что все – конец света. Но надо себя беречь. Мы все должны выжить, чтобы Россия в таком виде не существовала. Поэтому слышим сирены – идем в укрытие. Это делайте. Все остальное – кликбейтные заголовки ", – добавил Подоляк.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что российские захватчики в ближайшие недели могут усилить обстрелы Украины ракетами.

"В ближайшие недели могут быть усилены ракетные обстрелы Украины. Россия пытается перевести войну в стадию позиционной. Они, как я понимаю, взяли тактику оборонительной операции. Сейчас они будут окапываться", – отмечает Жданов.

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