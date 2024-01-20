Угроза нового штурма Киева: офицер ВСУ раскрыл вероятные планы россиян

Заместитель главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД), лейтенант ВСУ Андрей Коваленко прокомментировал информацию о возможном новом наступлении российских оккупантов, в том числе и на Киев.
По его словам, у противника сейчас нет сил и средств для того, чтобы осуществить масштабное наступление с северного направления. Об этом представитель ЦПД написал в своем Telegram-канале.
При этом офицер ВСУ уверяет, что украинские защитники контролируют ситуацию и сделают все для того, чтобы этого не произошло.
"Эти вбросы циклические. И делает враг их раз в несколько месяцев. Так же распространяют о Сумах, Харькове, Чернигове. Не ведитесь, все ок", — добавил Коваленко.
Кто такой Андрей Коваленко
Боец терробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям
Война в Украине
Ранее в ВСУ заявили о том, что РФ планирует захватить Харьков, Полтаву и Киев. Там напомнили о том, что оккупанты не отказывались от своих планов по захвату ключевых городов Украины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Купянск и Угледар в опасности. Российские захватчики вскоре могут организовать новый массированный штурм украинских позиций.
Как ранее сообщалось, защитникам Украины удалось частично продвинуться возле Вербового Запорожской области. Украинские воины отбили у российских оккупантов полкилометра территории. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что украинские военные отражают атаки врага на этом направлении.
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