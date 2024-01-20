УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Угроза нового штурма Киева: офицер ВСУ раскрыл вероятные планы россиян

Алексей Тесля
20 января 2024, 16:53
Украинские защитники контролируют ситуацию, подчеркнул Андрей Коваленко.
Угроза нового штурма Киева: офицер ВСУ раскрыл вероятные планы россиян
В ВСУ прокомментировали вероятность нового штурма Киева / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: Міноборони РФ

Заместитель главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД), лейтенант ВСУ Андрей Коваленко прокомментировал информацию о возможном новом наступлении российских оккупантов, в том числе и на Киев.

По его словам, у противника сейчас нет сил и средств для того, чтобы осуществить масштабное наступление с северного направления. Об этом представитель ЦПД написал в своем Telegram-канале.

При этом офицер ВСУ уверяет, что украинские защитники контролируют ситуацию и сделают все для того, чтобы этого не произошло.

видео дня

"Эти вбросы циклические. И делает враг их раз в несколько месяцев. Так же распространяют о Сумах, Харькове, Чернигове. Не ведитесь, все ок", — добавил Коваленко.

Кто такой Андрей Коваленко

Боец терробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Война в Украине

Ранее в ВСУ заявили о том, что РФ планирует захватить Харьков, Полтаву и Киев. Там напомнили о том, что оккупанты не отказывались от своих планов по захвату ключевых городов Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Купянск и Угледар в опасности. Российские захватчики вскоре могут организовать новый массированный штурм украинских позиций.

Как ранее сообщалось, защитникам Украины удалось частично продвинуться возле Вербового Запорожской области. Украинские воины отбили у российских оккупантов полкилометра территории. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что украинские военные отражают атаки врага на этом направлении.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Киева ВСУ война России и Украины
Реклама

Главное за день

У россиян большие потери в районе Крынок: в разведке раскрыли, как ВСУ сдерживают наступление РФ

У россиян большие потери в районе Крынок: в разведке раскрыли, как ВСУ сдерживают наступление РФ

16:54 Украина
Угроза нового штурма Киева: офицер ВСУ раскрыл вероятные планы россиян

Угроза нового штурма Киева: офицер ВСУ раскрыл вероятные планы россиян

16:53 Украина
"Они могут помочь больше": Зеленский обратился к США и назвал "рецепт" победы

"Они могут помочь больше": Зеленский обратился к США и назвал "рецепт" победы

15:58 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:12

"Встреча будет интересной": Шмыгаль встретится с пророссийским премьером Словакии

18:01

В больнице умер старший Меладзе

17:53

Наступление ВСУ на Мелитополь: генерал-разведчик раскрыл основной сценарий и срокиВидео

17:09

Признали самолет "уничтоженным": Игнат рассказал о состоянии российского Ил-22

16:54

У россиян большие потери в районе Крынок: в разведке раскрыли, как ВСУ сдерживают наступление РФ

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужРоссия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал Маломуж
16:53

Угроза нового штурма Киева: офицер ВСУ раскрыл вероятные планы россиян

16:50

Алеку Болдуину грозит тюрьма: новый поворот в деле об убийстве украинки

16:41

Ситуация критическая: генерал рассказал о ходе боевых действий в Авдеевке

16:01

Затопление российского корвета в Крыму: в ГУР впервые отреагировали на инцидент

Реклама
15:58

"Они могут помочь больше": Зеленский обратился к США и назвал "рецепт" победы

15:47

НАТО может отправить в Украину собственные военные силы: дипломат назвал условия

15:26

Враг начал наступление на новом направлении: в ВСУ рассказали о неожиданной тактике

15:19

"Прикроют почти всю Украину": генерал раскрыл, сколько необходимо установок PatriotВидео

14:56

В ВСУ оценили систему ПВО в РФ: "Там проходной двор"

14:46

РФ выбрала две цели на востоке: генерал ВСУ назвал направление вражеского штурма

14:26

Вы годами делали неправильно: врач назвала самый лучший способ чистки ушейВидео

14:11

Парикмахер раскрыл одну роковую ошибку, из-за которой кончики волос быстрее секутся

13:53

Буряты добились отмены концерта Кристины Орбакайте

13:49

Дроны и ракеты могут долететь до западных границ: РФ готовит мощный удар — ВСУ

13:39

Кофе - как лекарство: врач рассказала, от каких смертельных заболеваний спасет напиток

Реклама
13:34

Контрнаступление ВСУ было вполне успешным - Ермак

13:21

Ваша собака - гений, если пройдет этот тест на IQ, проверьте и вы

12:55

РФ может выиграть войну за нескольких месяцев: у Байдена озвучили мрачный прогноз - NBC

12:47

У врага крупные потери: ВСУ мощно ударили на юге и уничтожили сотни россиян

12:40

Китайский гороскоп на 21 января 2024: Обезьяне - постоянные проблемы, Змеи - большое удовольствие

12:21

Потери огромные: стали известны новые детали боев за трассу Алешки-Новая Каховка

12:12

Трамп может быть именно тем, "что нужно миру", но есть условие - Джонсон

11:46

Большая война будет продолжаться: у Зеленского назвали главную цель Путина

11:31

Лишь самые внимательные найдут медведя за 8 секунд: оптическая иллюзия для гениев

11:26

В Минобороны назвали главное условие подписания мира и завершения войны с РФ

10:54

Теряют 70% личного состава: в ВСУ рассказали о боях на левобережье Херсонщины выборы

10:41

Церковный праздник 21 января: почему нельзя ругаться с супругом

10:38

Точно как в детстве: как приготовить настоящую домашнюю сгущенку за 15 минут

10:29

Украину снова заморозит: синоптик назвала даты

10:11

Силы россиян в 2 областях могут оказаться в полуокружении: генерал назвал условие

09:42

Захват Россией Киева, Харькова и четырех областей: в ЦСК ответили на статью FT

09:14

Россияне перешли в наступление на Купянском направлении: в ISW раскрыли детали

08:41

Оккупанты снова заминировали Запорожскую АЭС - МАГАТЭ

08:10

О дальнейшей военной поддержке США Украинемнение

08:08

Монобанк атаковали хакеры: что известно

Реклама
07:48

Россия хочет представить учения НАТО Steadfast Defender как провокацию – ISW

06:10

Объявление войны им немедленно подаваймнение

05:30

Головоломка для самых внимательных: надо найти живую собаку за 11 секунд

05:00

"Весной будет активное наступление": ВСУ атакуют на Мелитопольском направлении - генерал

04:30

"Так мы дадим России подготовиться": Маломуж сказал, какую ошибку не должна совершить УкраинаВидео

03:45

Как избавиться от неприятного запаха и шерсти домашних животных: эффективные советы

03:05

Что будет с организмом, если перестать есть супы: окончательный ответ эксперта

02:18

Новая атака РФ на Харьков: Маломуж оценил угрозу

01:30

"Пропетлять" от армии не выйдет: в Украине повестки будут рассылать по-новому

19 января, пятница
23:50

Зеленский пригласил Трампа в Киев, но при одном условии: детали

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подругеЦерковные праздники 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять