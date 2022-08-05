Угроза штурма Днепра и Кривого Рога: эксперт назвал сроки большого наступления РФ

РФ готовит новое наступление, предупредил Олег Жданов / sprotyv.info, Главред

Российские оккупанты готовят наступление сразу с четырех направлений, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Они хотят имитировать что-то вроде 24 февраля. Наступление с трех направлений, возможно, с четырех. Возможно, еще и Запорожское будет", - рассказал он в эфире Апостроф TV.

Вместе с тем он считает, что вероятность прорыва украинских укреплений оккупантами близка к нулю.

Эксперт уверен в том, что оккупанты не пойдут на штурм городов потому что убедились, что не способны захватывать большие населенные пункты еще во время боев за Северодонецк.

"Если мы говорим о Кривом Роге, о правом береге Днепра, то дело в том, что, на мой взгляд, российские войска на сегодняшний день ни в коем случае не пойдут на город, не пойдут штурмовать какой-то город в Украине. Они все поняли на Северодонецке. Они поняли, что потери безумны, что города они брать не могут, поэтому если и будет попытка наступления, то она, на мой взгляд, может быть либо в сторону Вознесенска, либо в худшем случае в сторону Никополя, но прорвать нашу оборону – огромная проблема", - отметил эксперт.

В то же время стоит отметить, что сил россиян на правом берегу Днепра мало для того, чтобы создать угрозу уровня начала войны.

Жданов добавил, что оккупанты РФ могут пойти в большое наступление уже в течение следующих дней.

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины за неделю освободили от российской оккупации два села – Мазановку и Дмитровку.

Удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в районе нескольких сел.

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