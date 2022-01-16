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Угроза вторжения РФ: Канада рекомендует своим гражданам не ехать в Украину

16 января 2022, 22:02
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В Канаде напомнили о наращивании военного присутствия РФ вокруг Украины.

Украина Канада
/ УНИАН

Правительство Канады призвало своих граждан избегать поездок в Украину без крайней необходимости из-за "продолжающейся российской агрессии и наращивания военного присутствия в стране и вокруг нее".

О новых рекомендациях для путешественников говорится в сообщении правительства Канады, передает Голос Америки.

"Мы изменили уровень риска для Украины, чтобы избежать поездок, не связанных с острой необходимостью, из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военного присутствия в стране и вокруг нее", – говорится в рекомендациях.

Глава МИД Канады едет в Украину

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на следующей неделе посетит Украину, сообщает телеканал СВС со ссылкой на заявление для прессы.

В офисе Жоли заявили, что поездка призвана "подтвердить непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Отмечается, что запланированы встречи главы МИД Канады с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной.

Ожидается также, что Жоли посетит канадских военных в Украине.

Как известно, в Украине в рамках военной тренировочной миссии UNIFIER находятся 200 канадских военнослужащих, которые базируются в Яворове (Львовская область).

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