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Угроза ядерной катастрофы: Зеленский призвал ввести жесткие санкции против РФ

8 августа 2022, 23:35

Президент отметил, что мир должен помнить, что ЗАЭС - это крупнейшая атомная станция в Европе.

Зеленский Россия
Зеленский высказался против РФ / Коллаж Офис президента, УНИАН

Против Российской Федерации и всей ее атомной отрасли должны быть введены новые санкции из-за обстрелов Запорожской АЭС, сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

Международное сообщество уже реагирует на ядерный шантаж РФ, но нужно ускорять действия в ответ.

"Россия не будет считаться с словами и беспокойством. Нужны новые санкции против государства-террориста и всей российской атомной отрасли за создание угрозы ядерной катастрофы", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что мир должен помнить, что ЗАЭС - это крупнейшая атомная станция в Европе.

"Чернобыльская катастрофа - это взрыв в одном реакторе. Запорожская АЭС - это шесть энергоблоков", - добавил он.

Также Владимир Зеленский уверен, что запрет въезда для всех россиян в страны Запада может помешать Российской Федерации "присоединить" украинские территории.

По его словам в интервью для The Washington Post, закрытие границ - это важные санкции, поскольку "россияне захватывают чужую землю, поэтому должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию". При этом он подчеркивает, что это должно касаться и тех россиян, которые уже находятся в западных странах.

"Какие бы ни были россияне… заставьте их вернуться в Россию. Тогда они поймут. Они скажут: "Эта война не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?". Возможно. Но население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что выходит, что россиянам нужна изоляция.

"Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Это единственный способ повлиять на Путина", - добавил президент.

Владимир Зеленский
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