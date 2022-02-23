Указ о чрезвычайном положении могут изменить

В Украине введут чрезвычайное положение / РБК-Украина, ua.depositphotos.com

Руководители фракций в Верховной Раде обратятся к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой изменить Указ о чрезвычайном положении в Украине.

Как сообщила в комментарии журналистам народный депутат Кира Рудик, "письмо сейчас находится на стадии подписания и его будут подписывать главы фракций", пишет УНИАН.

По ее словам, "оппозиционные фракции не устраивают те конкретные пункты, которые могут создавать неприятные ситуации, где в рамках режима чрезвычайного положения будут злоупотребления".

В частности, речь идет об ограничениях работы телерадиокомпаний, ограничениях работы политических партий, а также "это касается доступа к жилью людей в рамках чрезвычайного положения".

Читайте такжеКличко рассказал, что изменится в Киеве во время чрезвычайного положения"Это нам совершенно не подходит. Это были основные пункты по которым у нас было предостережение. И сейчас мы надеемся, что их примут", - сказала Рудик.

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Также она добавила, что ожидается новый Указ президента о введении чрезвычайного положения в Украине.

Чрезвычайное положение в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Верховной Раде с просьбой ввести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Определенные решения будут приниматься комиссиями в регионах. Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.

Среди ограничений:

Особый режим въезда и выезда

Ограничение свободы передвижения

Ограничение движения и осмотр транспортных средств

Усиление охраны общественного порядка

Запрет на проведение массовых мероприятий

Комендантский час

Проверка документов

Осмотр багажей, грузов, жилья, служебных помещения

Ограничение продажи оружия, напитков

Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ

Регулирование работы радио и телевидения

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