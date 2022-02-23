Указ о чрезвычайном положении могут изменить

Ожидается новый Указ президента о введении чрезвычайного положения в Украине.
Руководители фракций в Верховной Раде обратятся к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой изменить Указ о чрезвычайном положении в Украине.
Как сообщила в комментарии журналистам народный депутат Кира Рудик, "письмо сейчас находится на стадии подписания и его будут подписывать главы фракций", пишет УНИАН.
По ее словам, "оппозиционные фракции не устраивают те конкретные пункты, которые могут создавать неприятные ситуации, где в рамках режима чрезвычайного положения будут злоупотребления".
В частности, речь идет об ограничениях работы телерадиокомпаний, ограничениях работы политических партий, а также "это касается доступа к жилью людей в рамках чрезвычайного положения".
Читайте такжеКличко рассказал, что изменится в Киеве во время чрезвычайного положения"Это нам совершенно не подходит. Это были основные пункты по которым у нас было предостережение. И сейчас мы надеемся, что их примут", - сказала Рудик.
Также она добавила, что ожидается новый Указ президента о введении чрезвычайного положения в Украине.
Чрезвычайное положение в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Верховной Раде с просьбой ввести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Определенные решения будут приниматься комиссиями в регионах. Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.
Среди ограничений:
- Особый режим въезда и выезда
- Ограничение свободы передвижения
- Ограничение движения и осмотр транспортных средств
- Усиление охраны общественного порядка
- Запрет на проведение массовых мероприятий
- Комендантский час
- Проверка документов
- Осмотр багажей, грузов, жилья, служебных помещения
- Ограничение продажи оружия, напитков
- Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ
- Регулирование работы радио и телевидения
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