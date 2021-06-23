Украина изменила правила въезда из России, Британии, Индии и Португалии: кого не пустят домой

Тест на коронавирус нужно будет делать и тем людям, которые были на территории России, Британии, Индии и Португалии менее 7 дней / УНИАН

Кабинет министров Украины на заседании по новому штамму COVID-19 Дельта принял решение ввести обязательное тестирования на коронавирус лиц, которые прибывают из Великобритании, Индии, России и Португалии. Данной категории людей нужно будет сделать тест на коронавирус в пунктах пропуска на границах. При положительном результате тестирования в пересечении границы будет отказано.

Как сообщает Минздрав, условием въезда в Украину из Великобритании, России, Индии и Португалии будет негативный тест на COVID-19. Тестирование нужно будет пройти на пограничном пункте пропуска. Проходить тест на коронавирус нужно будет даже тем лицам, которые были на территории вышеуказанных государств менее 7 дней. При положительном тесте пересекать украинскую границу запретят.

Из каких стран в Украину не пустят без теста на коронавирус

Великобритания

Индия

Россия

Португалия

Ограничение вступит в силу с 25 июня 2021 года.

Правила въезда в Украину

Кабмин 16 июня в связи с переходом Украины в зеленую зону карантина принял решение отменить требование о наличии ПЦР-теста для украинских граждан и иностранцев с видом на жительство при въезде в страну. Также теперь не надо устанавливать приложение Дій вдома после возвращения из-за границы.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий 22 июня заявил, что Украине следовало бы вернуть требование по ПЦР-тестам для лиц, которые возвращаются из-за границы в связи с угрозой нового штамма коронавируса Дельта.