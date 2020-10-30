Украина изменили список стран "красной" зоны: что поменялось

Украина обновила список стран "красной" зоны / УНИАН

Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению COVID-19. Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения к "красным" странам добавили Сан-Марино и Италию.

Так, "красный" список по сравнению с прошлой неделей уменьшился на одну страну и теперь включает в себя 50 государств.

Также "красными" продолжают оставаться: США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения и другие.

В "зеленом" списке находятся такие страны: ОАЭ, Болгария, Кипр, Албания, Чехия, Германия, Турция, Египет, Литва, Латвия, Греция.

Читайте такжеЗоны карантина в Украине обновлены: красную пополнили два областных центра

Отметим, по возвращении из стран "красной зоны" украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий COVID-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если у них есть отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенный не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Коронавирус в мире - о чем ранее сообщал Главред: