Украина изменили список стран "красной" зоны: что поменялось

В "красный" список попали 50 страна мира.
Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению COVID-19. Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения к "красным" странам добавили Сан-Марино и Италию.
Так, "красный" список по сравнению с прошлой неделей уменьшился на одну страну и теперь включает в себя 50 государств.
Также "красными" продолжают оставаться: США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения и другие.
В "зеленом" списке находятся такие страны: ОАЭ, Болгария, Кипр, Албания, Чехия, Германия, Турция, Египет, Литва, Латвия, Греция.
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Отметим, по возвращении из стран "красной зоны" украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.
Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий COVID-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если у них есть отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенный не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.
Коронавирус в мире - о чем ранее сообщал Главред:
- По состоянию на утро 30 октября, коронавирус в мире заразил уже 45 миллионов жителей планеты.
- В Польше вводят жесткий локдаун, закрываются все рестораны, бары и кафе.
- Во Франции вступил в силу комендантский час. Власти решились ввести по всей стране жесткий карантин.
- Министр здравоохранения назвал единственное условие, при котором в Украине введут жесткий карантин.