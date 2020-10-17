УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина на пороге жесткого локдауна: врач назвал сроки

17 октября 2020, 11:57

В Украине ожидается нарастание числа заболевших коронавирусом.

Карантина
Карантин в Украине набирает обороты / УНИАН

В ноябре 2020 года в Украине могут ввести жёсткий карантин из-за эпидемии коронавируса, заявил врач-инфекционист Владимир Курпита.

Как подчеркнул он в интервью на ObozTV, в ноябре и декабре в Украине будет нарастание числа заболевших коронавирусом.

"Будет ухудшение эпидемической ситуации. А стабилизация, наверное, придется на февраль-март следующего года", - прогнозирует медик.

Он уверен, что в Украина необходимо делать, как минимум, 100 тысяч тестов в день, что для страны довольно много.

"Есть два выхода из этой ситуации. Действительно, для того, чтобы прервать цепочки, нужно объявить жесткий карантин или усилить тестирования и оставлять адаптивный карантин", - объяснил врач.

Жесткий локдаун: угрозы для Украины

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация в своем обращении призвала власть избежать повторного жесткого карантина в борьбе с распространением коронавируса, как это было весной этого года.

Как отметила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, большое количество отечественного бизнеса до сих пор тяжело приходит в себя после первой волны локдауна. Однако повторное его введение заставит предпринимателей "затянуть пояса" ещё сильнее.

Читайте такжеЛокдаун из-за коронавируса: Степанов рассказал, к чему готовиться"И если для крупных компаний это будет означать отказ от развития и долговременную стагнацию, то для малого бизнеса – это вопрос выживания. Поэтому бизнес надеется, что второй раз жесткие ограничительные меры все же не будут вводиться. Ведь вторая остановка экономики не принесет качественных последствий для страны, а, скорее, ухудшит и так кризисные явления", - цитирует Деревянко пресс-служба ассоциации.

Учитывая это, бизнес предлагает рассматривать несколько путей урегулирования ситуации и обеспечивать, насколько это возможно, баланс здоровья населения и экономического здоровья.

"Кроме того, вводя определенные правила и ограничения, стоит прилагать усилия и к качественному контролю за их соблюдением, в противном случае, правил и ограничений может быть множество, однако они так и не принесут ожидаемых результатов. А, к сожалению, контроль за выполнением правил в нашей стране является действительно вопросом", - сказано в сообщении.

Читайте такжеБунт против карантина: в Черкассах отказались от дистанционки и досрочных каникул

  • В Украине за минувшие сутки зарегистрировано антирекордное количество случаев COVID-19 - 6 тыс. 410.
  • Всего в стране зарегистрирован 293 тыс. 641 случай COVID-19, в том числе 6 тыс. 410 за прошедшие сутки.
  • Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 5 тыс. 517 человека, в том числе 109 человек - за прошедшие сутки.
  • Выздоровели 124 тыс. 113 человек. За минувшие сутки - 2 тыс. 194.
  • На сегодняшний день в Украине болеют 164 тыс. 11 человек.
Владимир Курпита коронавирус в Украине Covid-19 карантин в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Украина на пороге жесткого локдауна: врач назвал сроки». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:57
Украина на пороге жесткого локдауна: врач назвал сроки
11:50
Во Франции схватили семью чеченца из Москвы, который отрезал голову учителю Видео
11:34
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
11:31
Степанов заявил о неожиданной проблеме из-за коронавируса: в чем причина Видео
11:23
Врач предупредила о скрытой угрозе витамина D Видео
Реклама
11:11
Степанов поведал, кто в Украине чаще всего болеет тяжелым коронавирусом Видео
10:48
Коронавирус в Украине вышел из-под контроля: более 6400 больных за сутки Видео
10:44
Астрологи назвали предсказателя среди знаков Зодиака
10:29
Визит Тихановской в Киев: почему Украине следует сохранять дистанцию мнение
10:25
В Крыму резко ответили на заявление Эрдогана о принадлежности полуострова Видео
10:19
Врач сказала, какие вещества мешают вирусу попадать в клетки
10:00
Невероятные джинсы свободного кроя из 80-х вернулись в моду: фото Фото
09:44
Вашингтон категорично отказался от ядерной сделки на условиях Путина Видео
09:42
Гороскоп на 17 октября для всех: деловой триумф и жесткие решения Видео
09:23
Коронавирус в Киеве рванул вперед и взял новые высоты
08:59
В Киеве "свихнулась" бетономешалка: много помятых авто, есть пострадавшие
08:31
Украину предупредили о "разгуле" стихий: где ожидается дождь с мокрым снегом Видео
08:31
Зеленский открывает ящик Пандоры мнение
08:29
Кравчук предрек крах правоохранительной системы Украины Видео
07:59
Армения нанесла ракетный удар по Гянджи: много жертв и пострадавших Видео
Реклама
07:44
Укрепляет иммунитет и защищает от рака: специалисты рассказали, что может чеснок Видео
07:26
Чеченец из Москвы отрезал голову учителю во Франции: Макрон сделал заявление Видео
07:15
Украину обманули, но Киев действует: Кравчук заявил о пересмотре Будапештского меморандума Видео
07:01
Дуа Липа топлес свела с ума поклонников
06:55
Почему повальная коррупция в Украине неискоренима мнение
06:33
Астролог рассказал, нужно ли Украине переходить с летнего на зимнее время
06:01
Войны за воду не за горами: климатолог дала тревожный прогноз
05:28
Ученые нашли новую жуткую опасность для тела от сменной работы и недосыпа
05:05
Астролог указал на слишком "хитрожелтый" знак Зодиака Видео
04:35
Ученые выяснили, какие запахи перестает ощущать зараженный Covid-19
04:09
Фонарь из тыквы на Хеллоуин: как вырезать тыкву просто и по-хитрому Фото Видео
03:43
Главред рекомендует: Как найти человека по номеру телефона
03:23
В Слуге народа оценили шансы особого статуса русского языка на Донбассе Видео
02:12
Гороскоп на 18 октября для всех: любовные шансы и резкое изменение жизни Видео
01:34
Украина переводит часы на зимнее время: кому это выгодно Видео
00:55
Медики придумали новый тест на тяжесть Covid-19 у больных людей
00:20
"Стало стыдно": Брежнева разделась в примерочной магазина
16 октября, пятница
23:58
Обезглавивший учителя исламист может быть чеченцем из РФ – СМИ Видео
23:41
Украинские лаборатории получили более миллиона грн на разработку вакцины от Covid-19 Видео
23:16
Во Франции учителя обезглавили за карикатуру на пророка Мухаммеда Видео
Реклама
22:59
Коронавирус в Украине установил новый суточный антирекорд заражений Видео
22:45
Резников начнет готовит политиков для работы в ОРДЛО после деоккупации
22:29
В МОЗ назвали главную проблему "украинской вакцины" от коронавируса Видео
22:18
Лечение коронавируса дома: врач сообщил, что нельзя принимать Видео
22:02
В Слуге народа признались, кто может профинансировать опрос
21:54
Климатолог озвучила прогноз по изменению климата Украины
21:39
Инфекционист сказал, сколько суток человек болеет коронавирусом Видео
21:37
"Полноценный анальный оргазм": врач назвала "правильные" позы Видео
21:29
Власти Луганской области бьют тревогу из-за Covid-19 и привлекут пенсионеров Видео
21:20
Грибок: факторы риска и причины возникновения Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять