Украина на пороге жесткого локдауна: врач назвал сроки

Карантин в Украине набирает обороты / УНИАН

В ноябре 2020 года в Украине могут ввести жёсткий карантин из-за эпидемии коронавируса, заявил врач-инфекционист Владимир Курпита.

Как подчеркнул он в интервью на ObozTV, в ноябре и декабре в Украине будет нарастание числа заболевших коронавирусом.

"Будет ухудшение эпидемической ситуации. А стабилизация, наверное, придется на февраль-март следующего года", - прогнозирует медик.

Он уверен, что в Украина необходимо делать, как минимум, 100 тысяч тестов в день, что для страны довольно много.

"Есть два выхода из этой ситуации. Действительно, для того, чтобы прервать цепочки, нужно объявить жесткий карантин или усилить тестирования и оставлять адаптивный карантин", - объяснил врач.

Жесткий локдаун: угрозы для Украины

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация в своем обращении призвала власть избежать повторного жесткого карантина в борьбе с распространением коронавируса, как это было весной этого года.

Как отметила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, большое количество отечественного бизнеса до сих пор тяжело приходит в себя после первой волны локдауна. Однако повторное его введение заставит предпринимателей "затянуть пояса" ещё сильнее.

Читайте такжеЛокдаун из-за коронавируса: Степанов рассказал, к чему готовиться"И если для крупных компаний это будет означать отказ от развития и долговременную стагнацию, то для малого бизнеса – это вопрос выживания. Поэтому бизнес надеется, что второй раз жесткие ограничительные меры все же не будут вводиться. Ведь вторая остановка экономики не принесет качественных последствий для страны, а, скорее, ухудшит и так кризисные явления", - цитирует Деревянко пресс-служба ассоциации.

Учитывая это, бизнес предлагает рассматривать несколько путей урегулирования ситуации и обеспечивать, насколько это возможно, баланс здоровья населения и экономического здоровья.

"Кроме того, вводя определенные правила и ограничения, стоит прилагать усилия и к качественному контролю за их соблюдением, в противном случае, правил и ограничений может быть множество, однако они так и не принесут ожидаемых результатов. А, к сожалению, контроль за выполнением правил в нашей стране является действительно вопросом", - сказано в сообщении.

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