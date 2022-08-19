Украина не может перенести войну в РФ, но когда будут ракеты до 750 км, ситуация изменится – Бадрак

Украине нужны свои ракеты, которые будут способны дотянуться до военных аэродромов и заводов России – эксперт / УНИАН

Украина должна развить свой военный потенциал таким образом, чтобы было понятно – государство готово пойти на мгновенный ответ. Сейчас войну невозможно перенести на территорию России, потому что Запад не позволяет Киеву пойти на такой шаг, применяя его оружие. Однако все изменится после того, как у украинского государства будут свои ракеты дальностью 500 или 750 километров, которые могут дотянуться до российских аэродромов и военных заводов. Об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Украина должна обладать серьезным военным потенциалом, чтобы была понятна готовность государства нанести ответный удар.

По его словам, сейчас нет возможности перенести войну на территорию РФ, чтобы поражать вражеские военные объекты. Для этого нужны ракеты с дальностью 500-750 километров. Тогда будет другая ситуация.

"Почему мы сейчас очень уязвимы и не можем перенести войну на территорию России – объясню. У нас такие обязательства перед Западом. Запад практически не позволяет нам это делать, применяя их оружие. А вот когда у нас будут свои ракеты, к примеру, несколько сотен дальностью 500 км, а лучше 750 км – чтобы они доставали до Москвы, ситуация изменится. Когда будут ракеты, способные дотянуться до аэродромов и военных заводов России, и мы покажем это на практике, нас ждет иная риторика и другая обстановка", - объяснил Бадрак.

Также он добавил, что Украина вряд ли сможет использовать американские ракеты по военным объектам на территории России. Помимо победы Киева, Штаты заинтересованы в ослаблении Москвы и российско-китайского союза. А вопрос Китая интересует Вашингтон гораздо больше, чем РФ.

"Едва ли стоит ждать от Украины таких действий, пока мы применяем американские ракеты. Соединенные Штаты заинтересованы в нашей победе, но еще больший интерес для них представляет медленное ослабление России. Чтобы был ослаблен в целом российско-китайский союз, который образовался сейчас. Ведь Китай американцев интересует в разы больше, чем Россия", - подчеркнул Валентин Бадрак.

Напомним, конгрессмен Палаты представителей от Демократической партии США Элисса Слоткин в конце июля заявила, что Штаты должны в срочном порядке поставить Украине ракеты ATACMS дальностью до 300 километров. По ее словам, такие ракету нужно поставить для поддержки контрнаступления ВСУ на юге.

17 августа министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина ждет, когда в США примут политическое решение о передаче Киеву сверхдальнобойных ракет ATACMS для ракетных систем HIMARS.

По его словам, американская артиллерия уже изменила ход боевых действий, а новые ракеты дадут ВСУ еще больше преимуществ.

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