"Украина никогда не вернет Крым": в ФРГ оценили скандальное заявление главы ВМС

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Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах предоставит объяснения в Министерстве обороны относительно своих заявлений о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым.

Шенбаху придется отчитываться перед генеральным инспектором вооруженных сил Германии Эберхардом Цорном, пишет Bild.

"Заявления по содержанию и подбору слов никоим образом не соответствуют позиции Федерального министерства обороны", - заявил представитель Минобороны ФРГ.

Скандал с заявлением Шенбаха

Напомним, ранее в Украине возмутились из-за слов Шенбаха о "необходимости восстановления диалога с Россией".

Шенбах заявил, что оккупированный Россией полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины.

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"Касательно того, что произошло в Украине. Крымский полуостров утерян, и он никогда не вернется. Это факт", — сказал глава ВМС Германии.

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