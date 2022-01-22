"Украина никогда не вернет Крым": в ФРГ оценили скандальное заявление главы ВМС

Шенбаху придется отчитываться перед генеральным инспектором вооруженных сил Германии.
Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах предоставит объяснения в Министерстве обороны относительно своих заявлений о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым.
Шенбаху придется отчитываться перед генеральным инспектором вооруженных сил Германии Эберхардом Цорном, пишет Bild.
"Заявления по содержанию и подбору слов никоим образом не соответствуют позиции Федерального министерства обороны", - заявил представитель Минобороны ФРГ.
Скандал с заявлением Шенбаха
Напомним, ранее в Украине возмутились из-за слов Шенбаха о "необходимости восстановления диалога с Россией".
Шенбах заявил, что оккупированный Россией полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины.
"Касательно того, что произошло в Украине. Крымский полуостров утерян, и он никогда не вернется. Это факт", — сказал глава ВМС Германии.
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