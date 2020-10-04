Украина открыла двери IT-специалистам из Беларуси: Зеленский подписал указ

Зеленский подписал указ о привлечении IT-специалистов из Беларуси / president.gov.ua

В воскресенье, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 420/2020 "О некоторых мерах по вовлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, которые являются гражданами Республики Беларусь". Документ должен способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Согласно указу, правительство должно продолжить до 180 дней на год срок временного пребывания в Украине граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Также правительство намерено внедрить пилотный проект по упрощенному оформлению видов на жительство для этих категорий белорусов. При этом необходимо предусмотреть возможность сокращения до трех дней сроков для получения таких документов без необходимости дополнительного выезда за пределы украинской территории.

Согласно указу, требует совершенствования процедура регистрации белорусских IT-специалистов как физлиц-предпринимателей - плательщиков единого налога.

Также нужно признать документы, выданные компетентными органами Беларуси, которые необходимы для осуществления трудовой деятельности в Украине.

Кроме того, правительство должно обеспечить бесперебойное функционирование единого информационного портала и телефонов горячей линии для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украину.

"Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных IT-специалистов и инноваторов", - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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