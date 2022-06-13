Украина победит в войне против России благодаря "трем китам" - Ермак

Андрей Ермак / Офис президента Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал мировое сообщество не забывать о войне в Украине, поскольку она также влияет на общественно-экономические проблемы во всем мире.

По результатам исследования Kantar Global Issues Barometer, проводивших опрос в 19 странах мира, война РФ против Украины остается проблемой номер один в мире. Согласно соцопросу, 64% людей назвали войну главной обеспокоенностью, а 39% — сказали о волнении из-за экономических проблем, напрямую связанных с войной.

Ермак подчеркнул, что проблему нужно решать уверенными действиями.

По его словам, есть "три кита", благодаря которым можно ускорить победу над агрессором. Это – оружие, санкции и гарантии безопасности для Украины.

Ермак объяснил, что:

Оружие поможет ВСУ освободить украинскую землю и не допустить продовольственный кризис.

Санкции остановят российскую военную машину, ограничив экономический потенциал.

Гарантии безопасности для Украины – это основа для коллективного ответа на глобальные вызовы безопасности. В будущем украинская платформа безопасности должна стать основой многостороннего формата U-24, United for Peace.

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Война в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно в боях на Донбассе гибнут до 100 людей и около 500 получают ранения.

Как подчеркнул он в ходе международного форума по безопасности GLOBSEC, на Харьковском направлении у ВСУ есть "мощные шаги вперед", а "на востоке нашего государства – очень сложная ситуация".

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает число жертв среди военных.

Он добавил, что число погибших мирных жителей Украины свидетельствует о военных преступлениях российской армии.

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