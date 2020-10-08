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Украина покинула ряды мировых лидеров по торговле оружием

8 октября 2020, 18:25

Украинская промышленность в сфере вооружения активно теряет позиции.

оружие
Украина выпала из двадцатки мировых лидеров по торговле оружием / Фото: Shutterstock

Украина больше не входит в двадцатку лидеров по торговле вооружением в мире, в связи с этим утеряны позиции на международном рынке экспорта оружия.

"К сожалению, Украина уже давно выпала из первой десятки. К сожалению, мы также выпадаем из второй десятки. Конкуренция на внешних рынках постоянно растет. Мы это чувствуем по работе на наших базовых рынках", - заявил глава Укрспецэкспорта Вадим Ноздря, передает УНИАН.

По словам эксперта, падению спроса на украинское оружие легко найти объяснение, поскольку Украина уже давно не может составить необходимую конкуренцию продукции оборонной промышленности других стран.

"Безусловно, украинская продукция за последние 10-15 лет во многом потеряла конкурентоспособность. Потому что конкуренты наши не имеют таких проблем в экономической и политической плоскости, как имеет Украина. У нас было разорвано много операционных связей", — констатировал он.

Отметим, аналитики SIPRI утверждают, что по итогам 2019 года Украина заняла 12 место в списке среди 68 крупнейших экспортеров оружия в мире. Однако уже 2020 году эти позиции безвозвратно утеряны.

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Напомним:

  • Официальный Киев готов дать согласие на размещение британских войск на своей территории в случае такой необходимости. Украина может проводить больше военных учений с Великобританией, которая активно поддерживает украинцев в борьбе с российской агрессией.

  • В сентябре Украина и Великобритания провели совместные военные учения Объединенные усилия-2020. На первом этапе маневров произошла высадка украинских и британских десантников в Николаевской области.

  • Британские СМИ акцентировали внимание на этом, что данная военная операция стала крупнейшей для Королевства за последние 20 лет – в рамках маневров на украинскую землю высадились более 450 военных Великобритании.

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