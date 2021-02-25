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Украина сделала дрон-"камикадзе" для ударов по боевикам и россиянам

25 февраля 2021, 16:19
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Как сообщает военный эксперт Валентин Бадрак, новый дрон специально разработан для использования во время боевых действий с низкой интенсивностью.

Дрон
Дрон Гром ST-35 / armyinform.com.ua

Украинские оборонные предприятия, ЦКБ Арсенал и НПП Атлон Авиа, создали прототип дрона-"камикадзе" Гром ST-35, который способен наносить огневые удары по живой силе и военной технике боевиков "Л/ДНР" и россиян. Об этом в своем блоге для портала Левый берег написал военный эксперт Валентин Бадрак ‒ директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

"Как известно, в 2020 году в Украине состоялись испытания нового дрона-"камикадзе", способного наносить точечные удары по бронетехнике и огневым точкам противника. Дрон получил название Гром ST-35 (экспортное название Silent Thunder)", ‒ написал он.

По словам Бадрака, Гром предназначен в том числе и для того, чтобы выполнять боевые задачи в войне с низкой интенсивностью ‒ которая в последние годы наблюдается на Донбассе.

"Это новый украинский ударный беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для поражения цели методом самоуничтожения. Хотя это тактическое средство поражения, его можно будет использовать даже в войне низкой интенсивности, в том числе и как мстителя – за погибших воинов", ‒ сказал эксперт.

Бадрак говорит, что уже в ближайшие три года украинские военные получат в свое распоряжении стратегический дрон Сокол-300. Но пока же в ВСУ ожидают массовых поставок турецких беспилотникв Bayraktar TB2 ‒ уже со следующего года.

"Кроме того, не такое уж большое расстояние и до появления в Украине нового оперативно-стратегического дрона Сокол-300 – специалисты считают, что это три последующих года. Пока же Украина может оперировать уже заказанными беспилотными разведывательно-ударными комплексами Bayraktar TB2. Правда, они появятся не раньше 2022 года", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Вооруженные силы Украины в октябре 2020 года начали использовать украинский беспилотный комплекс Windhover, который успешно прошел испытания и был допущен к эксплуатации.
  • Дрон произведен одесским предприятием Spaitech и предназначен для выполнения аэроразведки, картографирования местности с возможностью оперативно передавать информацию и получать географические координаты в режиме реального времени.
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