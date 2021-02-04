Военные России привезли в Карабах беспилотники, которые Украина сбивала на Донбассе

Беспилотник Орлан-10 использовался российскими военными на Донбассе с целью разведки позиций Украины и корректировки артиллерийского огня.
Российские военные доставили в Нагорный Карабах беспилотники Форпост и Орлан-10, ранее применявшиеся войсками РФ во время боевых действий на Донбассе. БПЛА неоднократно сбивались украинскими военнослужащими в зоне Операции объединенных сил. Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на данные российского министерства обороны.
Отмечается, что в зоне вооруженного конфликта России и Украины на Донбассе было зафиксировано 5 прецедентов сбития израильского БПЛА Форпост. Летальный аппарат находится на вооружении российской армии.
Также сбивали и Орлан-10, один из таких беспилотников демонстрировали в Верховной Раде.
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Как подчеркивается в материале, БПЛА Орлан-10 использовался российскими войсками с целью проведения разведывательных мероприятий и корректировки артиллерийского огня. За время военного конфликта на Донбассе были сбиты 87 беспилотников российско-террористических войск.
Война в Нагорном Карабахе
- Многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха обострился 27 сентября прошлого года. Ереван и Баку обвинили друг друга в провокационных обстрелах, после чего азербайджанское государство начало военную операцию в регионе. Активная фаза войны завершилась 9 ноября подписанием Москвой, Ереваном и Баку совместного заявления о прекращении военных действий.
- Азербайджан победил в войне с Арменией. Армянское государство до конца 2020 года передало под контроль Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы Нагорного Карабаха. На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора были размещены российские миротворцы.
- Российский президент Владимир Путин заявлял, что территория Нагорного Карабаха принадлежит Азербайджану согласно международному законодательству.