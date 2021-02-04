Военные России привезли в Карабах беспилотники, которые Украина сбивала на Донбассе

В ходе войны на Донбассе украинские военные сбили 87 российских беспилотников / Минобороны РФ

Российские военные доставили в Нагорный Карабах беспилотники Форпост и Орлан-10, ранее применявшиеся войсками РФ во время боевых действий на Донбассе. БПЛА неоднократно сбивались украинскими военнослужащими в зоне Операции объединенных сил. Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на данные российского министерства обороны.

Отмечается, что в зоне вооруженного конфликта России и Украины на Донбассе было зафиксировано 5 прецедентов сбития израильского БПЛА Форпост. Летальный аппарат находится на вооружении российской армии.

Беспилотник Орлан-10 в Нагорном Карабахе / Минобороны РФ

Также сбивали и Орлан-10, один из таких беспилотников демонстрировали в Верховной Раде.

Сбитый на Донбассе российский беспилотник Форпост / mil.in.ua

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Сбитый на Донбассе беспилотник РФ Орлан-10 в Верховной Раде / mil.in.ua

Как подчеркивается в материале, БПЛА Орлан-10 использовался российскими войсками с целью проведения разведывательных мероприятий и корректировки артиллерийского огня. За время военного конфликта на Донбассе были сбиты 87 беспилотников российско-террористических войск.

Война в Нагорном Карабахе