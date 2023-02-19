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Украина уже 5 раз возвращала Крым, в этом году сделает это и в шестой раз - Палий

19 февраля 2023, 13:17
Историк напомнил, что украинцы уже много раз в своей истории брали Крым, хоть об этом мало кто знает.
Александр Палий, Крым
Украина в 2023 году может вернуть Крым в шестой раз в своей истории - Александр Палий / УНИАН, unsplash.com

На возвращение Крыма украинской армии может потребоваться от пары месяцев до нескольких недель. Такое предположение в интервью Главреду выразил историк, политический аналитик Александр Палий.

"На юге Крыма есть горная часть, где не так легко может проходить процесс деоккупации, как на равнине. Но все возможно, потому что если перерезаются коммуникации и Крым становится изолированным, он очень уязвим с точки зрения обороны", - говорит Палий.

Также историк напомнил, что украинцы уже много раз брали Крым, хоть об этом мало кто знает.

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"В свое время Крым принимал князь Святослав Храбрый и утвердил там Тмутараканское княжество, Владимир Великий брал Корсунь (Херсонес) в Севастополе, в 1575 году – гетман Богданко, В 1675 году – Иван Сирко, затем Нестор Махно. Это уже пять раз, так что возьмем и в шестой раз", - сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что для начала деоккупации Крыма украинские военные должны перебить сухопутный коридор, который российские захватчики проложили себе к полуострову через оккупированные территории Украины. Такой возможный сценарий начала освобождения полуострова от захватчиков описал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США, командующий американской группировкой в Иране генерал Дэвид Петреус в интервью The Washington Post.

Кроме того, американский бригадный генерал Патрик Райдер считает, что Украина в контексте предоставления США дальнобойных боеприпасов GLSDB с дальностью пуска 150 километров сама решит, будут ли ВСУ наносить удары таким оружием по военным объектам российских войск в оккупированном Крыму. По его словам, Вашингтон предоставил Киеву возможности эффективно бороться с захватчиками на поле боя.

Возвращение Крыма - новости:

Александр Палий возвращение Крыма
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