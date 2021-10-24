Украинца оштрафовали за купленный на AliExpress GPS-трекер: что известно

GPS-трекер из Китая принес украинцу проблемы / скриншот видео

На Буковине суд оштрафовал местного жителя за GPS-трекер, приобретенный им на популярной китайской платформе AliExpress. Самое интересное, что человек не покупал устройство, а получил его в дополнение к чехлам на телефон, как подарок от продавца.

Как пишет Zaxid.net, минимальный штраф в 850 грн наложили из-за того, что с помощью этого трекера технически возможно удаленно записывать аудио. А значит, он может быть признан спецсредством для снятия данных с каналов связи, что в свою очередь нарушает ст. 195-5 Кодекса Украины об административных нарушениях.

Покупатель говорит, что получил этот GPS-трекер как дополнение к купленным во время "черной пятницы" на AliExpress чехлам для телефона.

При оформлении заказа продавец предложил воспользоваться акционным предложением и приобрести за $1 "случайный подарок" стоимостью от $1 до $100. В результате покупатель получил неизвестное устройство, которое и оказалось GPS-трекером с функцией использования сим-карты и удаленной записи аудио. В результате к покупателю пришли представители СБУ и изъяли устройство.

Суда по документам суда, а именно, по идентификатору устройства "w33_MT6261 V0.2", можно предположить, что речь идет о GPS-трекере GF07, который крепится к автомобилю с помощью магнита. Устройство действительно позволяет удаленно записывать звуки в течение шести дней без заряда. Как об этом устройстве узнали сотрудники СБУ, неизвестно.

GPS-трекер, аналогичный тому, что получил подсудимый.

В Украине под угрозой доставка посылок с AliExpress и Amazon

Ранее сообщалось, что депутаты "Слуг" предлагают внедрить в Украине механизм, реализация которого может парализовать рынок заграничных посылок. Речь идет о новых требованиях к получателям посылок из-за границы, в том числе заказов с популярных сайтов AliExpress и Amazon.

В частности, украинцы будут обязаны предоставлять почтовому оператору копию паспорта или идентификационного кода (ИНН), иначе посылку не отдадут. Далее эти данные будут передаваться таможенным органам для ужесточения борьбы с контрабандой.