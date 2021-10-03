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В Украине под угрозой доставка посылок с AliExpress и Amazon: в чем причина

3 октября 2021, 14:37
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Украинцы не смогут получать посылки через абонентские ящики в своих домах или почтоматах.

посылки, aliexpress
В Украине могут ужесточить получение посылок / Скриншот YouTube

В Укаине может усложниться доставка почтовых отправлений с международных онлайн-площадках, таких как AliExpress, Amazon и eBay.

В случае одобрения народными избранниками нормы о предоставлении копии паспорта или ИНН при получении посылок, это коснется миллионов абонентов в Украине.

Что говорят почтовые операторы

Как заявили в Укрпочте, требование всем операторам международной доставки запрашивать у получателя номер паспорта или код ИНН каждый раз при вручении посылки, чтобы потом передавать эту информацию в таможню, не решит задачу борьбы с контрабандой.

"В грузоперевозках всех типов товаров в Украину на международные отправления почтовых операторов и экспресс-операторов (заказы физ.лиц) по весу приходится всего около 2%. Эти посылки досматриваются через рентгены на таможне, и количество задержанных посылок очень маленькое. Порядка 98% - это не посылочный формат. Именно там сосредоточены контрабандные перевозки", - заявили в пресс-службе Укрпошты.

В компании считают, что любое подобное ужесточение приведет к тому, что Украина перестанет быть привлекательным рынком для международных e-commerce компаний.

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Украинцы забудут о почтоматах и а/я?

В Укрпочте пояснили, что если эта норма будет принята, пострадают, в первую очередь, клиенты – украинцы, которые заказывают на международных онлайн-площадках товары в личных целях.

"Они не смогут получать посылки через абонентские ящики в своих домах или почтоматы. В отделениях увеличатся очереди, потому что увеличится время выдачи конкретного заказа. Фактически система доставки будет парализована по всей стране у всех операторов доставки как почты, так и экпресс-грузов", - отметили в компании.

Там добавили, что внесение подобной информации (паспорт/ИНН) при получении посылок является существенным нарушением прав граждан, которое практикуется лишь в странах Евроазиатского союза.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести новые правила на рынке почтовых отправлений, в частности вероятно урегулирование ситуации в сфере почтовых посылок.

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