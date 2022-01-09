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Украинцам грозит отключение газа: кого и за что могут наказать

9 января 2022, 21:59
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Юристы выделяют ряд основных причин, которые могут стать основанием для отключения газа.

газ
/ ua.depositphotos.com

В Украине существует вероятность отключения абонентов от поставок природного газа, рассказала адвокат Вера Тарасенко.

Причины отключения газа указаны в главе 7 раздела VI Кодекса газораспределительных систем, пишет она в материале на портале Протокол.

За что могут отключить газ

  • за неуплату;
  • по желанию потребителя и по его собственному заявлению;
  • несанкционированный отбор природного газа или вмешательство в работу газового счетчика;
  • несанкционированное возобновление газоснабжения;
  • ликвидация аварий или проведение ремонтных работ;
  • наличие задолженности за несанкционированный отбор газа;
  • отказ в предоставлении доступа оператору на объект для проверки газораспределительных систем и газового оборудования и другие причины.

Вместе с тем юристы также выделяют ряд особенных причин, которые могут стать основанием для отключения газа:

  • отсутствие договора или отказ от его заключения потребителем;
  • отсутствие у потребителя документов о праве собственности на дом, что делает невозможным заключение договора;
  • долги соседей в многоквартирном доме;
  • ничем не обоснованные незаконные действия, такие как ликвидации аварий, продолжающиеся годами;
  • принуждение потребителя отдельно заключать платежный договор на обслуживание счетчиков и газового оборудования.

Что делать, если "отрезали" газ?

Адвокат пояснила, что первым делом нужно выяснить причины отключения, потребовать акт об отключении, где они указаны. Если акт об отключении не дают, пишите письменный запрос с требованием письменного ответа. Если нет ответа, звоните на горячую линию, требуйте ответа на запрос.

Нельзя ни в коем случае подключаться обратно самостоятельно. Это будет считаться несанкционированным вмешательством с вашей стороны и штрафы за эти действия платить вам.

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Читайте такжеЦифры в платежках взлетели на 500 гривен: в Украине рекордно подорожала доставка газаЕсли возник какой-то конфликтный вопрос с газоснабжающей организацией, фотографии всего вашего газового оборудования с отображением даты и времени на фото сделайте заранее, и храните их у себя на случай внезапного визита и неправомерных штрафов.

Могут ли отключить газ за неуплату?

Да, но об этом должны письменно предупредить минимум за 3 дня и дать срок для оплаты задолженности. Все это указано в п. 21 раздела ІІІ Правил поставки природного газа. Но предупреждать заранее должны лишь если отключение проходит за неуплату, если по другим – этого не нужно.

"На самом деле порядок отключения газа нарушают очень часто. Но, к сожалению, просто ссылаясь на формальные нарушения, крайне трудно выиграть суд или исправить ситуацию. Все равно у потребителя должны быть другие серьезные причины, чтобы ссылаться на свою правоту, например, незаконность и неправильность начислений, или оплата долга, или отсутствие признаков вмешательства", – отмечает эксперт.

Кстати, отключить газ во время карантина также имеют право. Это ограничение на отключение во время карантина снято с 20 августа.

Она уточнила, что самый действенный метод – это суд. Он наиболее длителен и сложен. Но в случаях несанкционированного вмешательства он практически единственный, который может дать результаты.

Тарасенко резюмировала, что если вопрос мелкий – об оплате небольшого долга и расходов на подключение, то лучше решить его мирно. Если же вопрос более масштабный, лучше настроиться на длительную борьбу и обратиться к специалисту.

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