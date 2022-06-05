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Украинцев освободят от уплаты кредита за уничтоженное войной имущество - Гетманцев

5 июня 2022, 13:22

Законопроект уже одобрил премьер-министр и глава НБУ.

Кто сможет не платить кредит за уничтоженное имущество / baikalbot.ru, Главред

Украинцев могут освободить от уплаты кредита за имущество, которые было уничтожено в результате войны. Законопроект уже одобрил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава НБУ Кирилл Шевченко. Об этом сообщает глава комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Разработка законопроекта была осуществлена по поручению Владимира Зеленского.

"По поручению президента согласовали с главой Нацбанка и премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено в ходе военных действий", — сказал Гетманцев.

Законопроект будет внесен в Раду в течение следующей недели.

"Человек не должен выплачивать долг за несуществующий объект", — добавил Гетманцев.

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Напомним, по данным министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, лишь за первый месяц войны убытки инфраструктуры страны составили около 500 млрд долларов.

"Многие объекты полностью разрушены, дороги мосты, аэропорты, это десятки миллиардов, некоторые предприятия разрушены полностью, технологии потеряны", - сказал он.

Восстанавливать Украину планируют за счет замороженных санкциями активов РФ и помощи партнеров из Запада.

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