Украине грозит исчезновение речной рыбы: появился мрачный прогноз ученых

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Природные и антропогенные факторы стали причиной того, что за последние 9 лет популяция речной рыбы в Украине сократилась на 70%.

Эти факторы могут привести к тому, что при сохранении существующих темпов уже к 2024 году в стране будут вынуждены перейти на импорт, рассказали в Национальной академии аграрных наук Украины.

По словам директора Института рыбного хозяйства НААН Игоря Грициняка, в Азовском море фактически остался только бычок, потому что остальные виды были истреблены "из-за безответственного, хищнического отношения".

Специалисты НААН отмечают, что в этой связи Украина импортирует преимущественно морскую рыбу - из-за сокращения собственного отлова.

По его словам, из тех акваторий, где есть большие популяции, Украину вытеснила Россия: "Черноморские зоны вылова рыбы также преимущественно находятся в руках РФ. Поэтому в Украине в разы уменьшился лов морской рыбы".

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Эксперт обратил внимание, что потребности импортировать прудовую рыбу в Украину нет, так как собственной популяции полностью хватает.

"Мы способны увеличить ее в разы и экспортировать. Но другие страны защищают интересы собственных производителей. В Украине же регуляторная роль государства нивелирована", - добавил Грициняк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 22-лений житель Львова Назар Боженко победил в чемпионате по рыбной ловле, который недавно состоялся в Болгарии.

Участники чемпионата по ловле рыбы спиннингом с берега, которые проходили на горной реке Вачер, соревновались не только за количество улова, но и правильность этой процедуры.

В целом, украинские рыбаки победили в общекомандном зачете, а Боженко стал абсолютным чемпионом мира по ловле форели.

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