Украине грозит вспышка новой смертельной инфекции

Игорь Кузин рассказал о вспышке полиомиелита в Украине / УНИАН

В Украине фиксируется вспышка опасной инфекции - полиомиелита. Из-за низкого уровня вакцинации, полиовирус начал стремительно распространяться по территории страны. Причем с ужасными последствиями.

Несмотря на то, что это "старое" заболевания, на сегодняшний день противостоять ему невозможно - специального противовирусного лечения полиомиелита попросту не существует.

В связи с этим, эксперты призывают к тотальной вакцинации, так как это единственный и проверенный способ противостоять заболеванию.

Отмечается, что 6 доз вакцин вполне достаточно для формирования иммунитета к полиомиелиту до конца жизни.

Согласно календарю вакцинации прививки следует получить на 2-й, 4-й, 6-й, 18-й месяцы жизни ребенка и на 6-й и 14-й год.

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Однако, по словам главного санврача Игоря Кузина, на сегодняшний день в Украине три дозы вакцины от полио получили только 59,7% детей до года. При том, что для достижения коллективного иммунитета этот показатель должен составлять 95%.

"Самая лучшая ситуация в Киеве, Кировоградской и Сумской областях, самая плохая – в Закарпатской, Ивано-Франковской и Херсонской областях", - сказал Кузин.

Также он подчеркнул, что в стране достаточно бесплатной вакцины от полио.

Напомним, ранее в Ровенской области обнаружили вспышку полиомиелита - болезнь диагностировали у полуторагодовалого ребенка, а затем у шести его братьев и сестер. Малыша парализовало, а медики стали проводить профилактические мероприятия и приглашать местных жителей делать прививки своим детям.

Чем опасен полиомиелит

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание, которое передается полиовирусами через фекалии и слюну. Чаще всего люди заражаются через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Самыми восприимчивыми являются дети возрастом до пяти лет, однако заболеть может любой невакцинированный человек.

Согласно медицинским стандартам, первую прививку нужно сделать в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.